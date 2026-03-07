Путь в небытие: какие животные навсегда исчезли с планеты за последние 10 лет

Мы привыкли к тревожным новостям из Красной книги, но существует другой, значительно более мрачный реестр — Черная книга. Туда заносят виды, чья история на этой планете официально завершена.

По данным Международного фонда защиты животных, сегодня под угрозой вымирания находятся более 42 тысяч видов. Однако для многих роковой рубеж был пройден именно в течение последнего десятилетия.

Это не просто сухая статистика — это невозвратные потери, вызванные деятельностью человека и климатическим хаосом.

Трагический 2019-й: три большие потери за один год

Год 2019 стал настоящим черным календарем для биологов. Мир потерял сразу несколько знаковых существ:

Золотая жаба (Коста-Рика): ее жизнь зависела от баланса осадков. Личинки созревали во влажной лесной подстилке, но изменения климата привели к тому, что дожди стали либо слишком разрушительными, либо наступала длительная засуха. Репродуктивный цикл разорвался, и яркий вид исчез навсегда;

Веслонос китайский: обитатель реки Янцзы, который считался одной из крупнейших пресноводных рыб на планете. Причиной гибели стал не только чрезмерный вылов, но и строительство гигантских плотин, перерезавших путь к нересту;

По’о-ули (Чернолицая цветочница): єта птичка с острова Мауи (Гавайи) проиграла битву за выживание крысам-хищникам и деградации лесов.

Первые жертвы глобального потепления

В 2016 году мир облетела новость о Рифовой мозаичнохвостой крысе. Ее судьба стала историческим прецедентом: это первое вымирание млекопитающего, официально вызванное исключительно изменением климата

. Уровень океана поднялся, штормы уничтожили растительность на крошечном острове Брамбл-Кей, и животным просто не осталось места для жизни.

В том же году Австралия потеряла еще одно млекопитающее — летучую мышь Pipistrellus murrayi. Несмотря на то, что леса на острове Рождества оставались почти нетронутыми, популяция стремительно сократилась из-за неизвестных болезней и хищников.

Кто следующий: сценарий живых мертвецов

Сегодня мир с ужасом наблюдает за агонией вида Гигантской черепахи Янцзы. В мае 2023 года умерла последняя известная самка. Теперь на планете осталось всего два самца. Без самки крупнейшая пресноводная черепаха мира фактически обречена, и мы являемся свидетелями исчезновения вида в реальном времени.

Исчезновение видов — это не только проблема экзотических островов или отдаленных рек Китая. Экологическая катастрофа разворачивается прямо сейчас на территории Украины в результате вооруженной агрессии РФ. Человеческая деятельность, помноженная на военный террор, создает новые пункты для будущей Черной книги.

