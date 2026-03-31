Волк и мертвая лиса в квартире на Оболони: прокуроры объявили подозрение киевлянке

Столичные прокуроры сообщили о подозрении 56-летней жительнице Оболони, которая удерживала в обычной квартире дикого волка и лису. Женщину обвиняют в жестоком обращении с животными, что привело к гибели одного из них и травмированию самой владелицы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства этого опасного соседства диких зверей с людьми в многоквартирном доме.

Блогерство на страданиях и нападение хищника

Следствие установило, что женщина в течение длительного времени держала хищников в непригодных для этого условиях, чем провоцировала их агрессию. Своими достижениями она делилась в соцсетях: на видео было видно, что волк ютится в металлической клетке, где ему не хватало места даже для разворота. Роковой инцидент произошел в декабре 2025 года, когда дикий зверь, не выдержав неволи, набросился на женщину, изувечив ей руку и бедро.

— Установлено, что подозреваемая долгое время содержала в квартире на Оболони дикого волка, лису и собак, чем создала опасное сосуществование разных видов животных. При этом в своих социальных сетях женщина выкладывала видео, на которых видно, в каких условиях жили животные, в частности волк содержался в тесной клетке, — отмечают правоохранители.

Только после полученных травм владелица согласилась передать волка зоозащитникам, что дало толчок к началу уголовного производства.

Читать по теме Их бросили в мешках и на цепях: как женщина спасает собак под Харьковом В скромных условиях она каждый день заботится о них, называя свое убежище настоящей семьей для четвероногих.

Гибель лисы и выводы экспертов

Во время обысков в квартире киевлянки была найдена мертвая лиса. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила худшие опасения: на теле животного обнаружили многочисленные травмы легкой и средней тяжести. Специалисты пришли к выводу, что лиса страдала от систематического насилия или конфликтов, возникавших из-за тесного сосуществования разных видов животных в замкнутом пространстве.

Теперь женщине грозит ответственность по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Помимо факта жестокости, полиция устанавливает происхождение диких зверей и законность их приобретения. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

На данный момент продолжается досудебное расследование.

Главное фото: Офис Генпрокурора.

Этот случай в очередной раз напоминает, как важно вовремя спасать тех, кто не может защитить себя сам. Пока одни калечат животных ради лайков, другие рискуют жизнью ради их спасения. Именно так произошло с Тоффи — трехлетней собакой, которую военные нашли после деоккупации Киевщины. Маленький щенок был запутан проволокой у забора и имел рану на лапке.

