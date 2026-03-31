Вовк та мертва лисиця у квартирі на Оболоні: прокурори оголосили підозру киянці

Столичні прокурори повідомили про підозру 56-річній мешканці Оболоні, яка утримувала у звичайній квартирі дикого вовка та лисицю. Жінку звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі однієї з них та травмування самої власниці. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини цього небезпечного сусідства диких звірів із людьми в багатоповерхівці.

Блогерство на стражданнях та напад хижака

Слідство встановило, що жінка протягом тривалого часу тримала хижаків у непридатних для цього умовах, чим провокувала їхню агресію. Своїми досягненнями вона ділилася у соцмережах: на відео було видно, що вовк тулиться у металевій клітці, де йому бракувало місця навіть для розвороту. Фатальний інцидент стався у грудні 2025 року, коли дикий звір, не витримавши неволі, накинувся на жінку, понівечивши їй руку та стегно.

— Встановлено, що підозрювана протягом тривалого часу утримувала у квартирі на Оболоні дикого вовка, лисицю та собак, чим створила небезпечне співіснування різних видів тварин. При цьому у своїх соціальних мережах жінка викладала відео, на яких видно у яких умовах жили тварини, зокрема вовк утримувався у тісній клітці, — зазначають правоохоронці.

Лише після отриманих травм власниця погодилася передати вовка зоозахисникам, що дало поштовх до початку кримінального провадження.

Загибель лисиці та висновки експертів

Під час обшуків в оселі киянки було знайдено мертву лисицю. Судово-медична експертиза підтвердила найгірші побоювання: на тілі тварини виявили численні травми легкої та середньої тяжкості. Фахівці дійшли висновку, що лисиця страждала від систематичного насилля або конфліктів, які виникали через тісне співіснування різних видів тварин у замкненому просторі.

Крім того, у її квартирі виявили труп лисиці, на тілі якої експертами виявлені ушкодження легкої та середньої тяжкості, — коментують у прокуратурі.

Тепер жінці загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Окрім факту жорстокості, поліція встановлює походження диких звірів та законність їхнього придбання. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

Головне фото: Офіс Генпрокурора.

