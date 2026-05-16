Чи бояться українці втратити свою роботу через ШІ — опитування

Згідно з останніми даними п’ятого випуску глобального дослідження End of Year Survey, проведеного Соціологічною групою Рейтинг спільно з міжнародною асоціацією Gallup International, українці демонструють несподівану стійкість та виваженість перед ШІ-експансією — подробиці дослідження читай в матеріалі.

Україна в топі “найспокійніших”: як українці сприймають заміну їхньої праці на ШІ

Попри стрімкий розвиток нейромереж у 2026 році, переважна більшість наших співвітчизників не вбачає у штучному інтелекті прямої загрози своїй кар’єрі.

Лише 30% працюючих українців висловлюють стурбованість тим, що ШІ може замінити їх на робочому місці, тоді як переважна більшість — 69% — зберігають повний спокій щодо свого професійного майбутнього.

Аналіз результатів показує цікаву залежність між формою зайнятості та рівнем тривожності. Виявилося, що громадяни, які працюють за наймом, відчувають конкуренцію з боку алгоритмів значно гостріше (32%), ніж ті, хто працює на себе.

Читати на тему Справжній бум серед 30-річних: використання ШІ в Україні вдвічі прискорилося Дослідження КМІС показало вибухове зростання популярності ШІ в Україні.

Самозайняті українці почуваються найбільш захищеними: лише 19% із них переживають через технологічний прогрес, а 60% опитаних у цій групі зазначають, що це питання їх абсолютно не турбує.

Проте найвищий рівень стресу зафіксовано серед тих, хто наразі не має постійної зайнятості — серед безробітних або осіб у декретній відпустці частка занепокоєних становить 40%, що може свідчити про страх перед ускладненням вимог до кандидатів на ринку праці.

Україна увійшла до десятки найменш занепокоєних країн Європи за цим показником.

Такий раціональний підхід ставить українців в один ряд із мешканцями Північної Європи, Німеччини та Нідерландів.

Схоже, що в умовах постійних викликів останніх років український ринок праці загартувався настільки, що навіть цифрова революція сприймається не як катастрофа, а як черговий етап адаптації.

Раніше ми розповідали, чому ми всі пишемо однаково — читай в матеріалі, як вчені виявили падіння мовного різноманіття через ШІ.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!