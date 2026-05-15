Виплати до Дня Незалежності 2026: хто отримає допомогу та скільки нарахує держава

Уряд України продовжує забезпечувати соціальний захист захисників та захисниць, закріплюючи фінансові гарантії на найближчі роки. Стало відомо про затвердження графіків та сум разової допомоги, яка виплачується щороку до головного державного свята.

Виплати до Дня Незалежності Кабмін: що відомо про нову постанову

Урядовий квартал оприлюднив деталі постанови, яка регулює порядок надання разової грошової допомоги ветеранам війни, а також особам, що мають особливі заслуги перед державою.

Згідно з документом, виплати до Дня Незалежності запланував реалізувати у повному обсязі, забезпечивши фінансуванням усіх, хто підпадає під дію законів “Про статус ветеранів війни” та “Про жертви нацистських переслідувань”. Це рішення дозволяє завчасно спланувати бюджетні видатки та гарантувати людям отримання коштів вчасно.

Виплати до Дня Незалежності 2026: кому та хто отримає державну підтримку

Перелік категорій залишається сталим, охоплюючи найбільш вразливі та заслужені верстви населення.

Отже, виплати до Дня Незалежності хто отримає:

Особи з інвалідністю внаслідок війни (I, II та III груп);

Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності;

Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання;

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів та Захисників і Захисниць України;

Учасники війни та особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Гроші будуть виплачені автоматично тим, хто вже перебуває на обліку, а крайній термін отримання встановлено до 24 серпня 2026 року.

Скільки отримають ветерани та члени їхніх родин

Найголовніше питання, яке цікавить отримувачів: виплати до Дня Незалежності скільки складуть у грошовому еквіваленті? Суми диференційовані залежно від соціального статусу:

3100 гривень — для осіб з інвалідністю I групи та тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною;

2900 гривень — передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни II групи;

2700 гривень — виплатять особам з інвалідністю III групи;

1000 гривень — отримають учасники бойових дій та колишні неповнолітні в’язні концтаборів;

650 гривень — виплата для членів сімей загиблих захисників та вдів/вдівців померлих ветеранів;

450 гривень — для учасників війни та колишніх в’язнів місць примусового тримання.

Якщо особа має право на виплату, але не отримала її до вересня, рекомендується звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду або органу соцзахисту за місцем реєстрації.

