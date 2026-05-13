У ВООЗ зробили заяву про хантавірус: чи є загроза епідемії у світі

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреїсус закликав уряди країн бути готовими до зростання кількості хворих на хантавірус.

Причиною став резонансний спалах на круїзному лайнері MV Hondius, що прямував з Аргентини до Кабо-Верде. Подробиці, чи буде епідемія хантавірусу, читай в матеріалі.

Хантавірус: чи буде епідемія в світі

Під час пресконференції в Мадриді очільник ВООЗ підкреслив, що через надзвичайно тривалий інкубаційний період вірусу, який становить від шести до восьми тижнів, нові підтверджені випадки можуть з’являтися протягом наступних місяців.

Хоча наразі немає ознак масштабної епідемії, тривала та інтенсивна взаємодія пасажирів на борту до запровадження суворих інфекційних заходів робить подальше поширення хвороби дуже ймовірним.

На сьогодні ВООЗ підтвердила дев’ять випадків зараження штамом Андес, який, на відміну від інших видів хантавірусу, може передаватися від людини до людини.

Ситуація в європейських шпиталях залишається напруженою. Влада Парижа повідомила про критичний стан 65-річної француженки, яка евакуювалася з судна: жінка перебуває в реанімації, підключена до апарату штучної вентиляції легень та системи ЕКМО. Лікарі діагностували у неї найважчу форму кардіопульмонального синдрому.

Тим часом у Мадриді підтвердили діагноз у одного з 14 евакуйованих іспанців; пацієнт наразі стабільний, але перебуває під постійним наглядом у військовому госпіталі.

ВООЗ наполягає на суворому дотриманні 42-денного карантину для всіх, хто мав прямий чи опосередкований контакт із хворими на борту.

Міжнародна логістика порятунку та ізоляції охопила кілька континентів. Велика Британія транспортує 10 мешканців віддалених островів Південної Атлантики (Святої Єлени, Вознесіння та Тристан-да-Кунья) для проходження самоізоляції на своїй території, оскільки вони мали контакти з пасажирами лайнера.

Нідерланди прийняли три евакуаційні рейси; хоча перші тести пасажирів були негативними, вони залишаються в ізоляції. У нідерландському місті Неймеген навіть довелося відправити на шеститижневий карантин 12 співробітників лікарні через порушення протоколу безпеки під час роботи з біологічними матеріалами інфікованого пацієнта.

Французькі фахівці зараз проводять повне секвенування геному вірусу, щоб з’ясувати, чи не відбулося небезпечних мутацій.

Тедрос Адханом Гебреїсус окремо подякував прем’єр-міністру Іспанії Педро Санчесу за лідерство та солідарність, назвавши дії Мадрида моделлю для всього світу. Іспанія погодилася прийняти судно після того, як влада Кабо-Верде відмовила лайнеру в докуванні.

Раніше ми писали про хантавірус в Україні — читай в матеріалі, що про кількість інфікованих говорять у ЦГЗ.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!