Як голосувати на Євробаченні-2026: різні способи та оновлені правила

Переможців Євробачення-2026 обирають глядачі з різних країн. Зробити це вони можуть, проголосувавши за улюбленого учасника. Утім, для багатьох це голосування залишається загадкою.

Читай у матеріалі, як голосувати на Євробачення-2026. Ми розповімо про різні методи та правила голосування з різних країн.

Як голосувати на Євробаченні-2026

Є кілька способів, які можна використати для голосування під час прямої трансляції конкурсу.

Перший спосіб — офіційний застосунок Eurovision Song Contest App . Він доступний для iOS, Android та Windows. Ти можеш проголосувати, якщо проживаєш в одній із країн-учасниць конкурсу. Заходиш у розділ у розділ Vote і віддаєш голос за улюбленого виконавця.

Другий спосіб — SMS або телефонний дзвінок. Усі номера з’являються під час ефіру.

Третій варіант — скористатися платформою esc.vote , яка доступна для голосування виключно під час прямих ефірів.

Одним способом голосування можна віддати максимум 10 голосів.

Також ти можеш переглянути відеоінструкцію, як голосувати на Євробаченні-2026.

Як голосувати на Євробаченні-2026 з України

Глядачі з України можуть голосувати лише під час трансляції того півфіналу, де виступає Україна, тобто під час першого. А також можуть віддати свій голос за фаворита у фіналі.

Ті, хто перебуває за кордоном, мають змогу голосувати в обох півфіналах, але варто також враховувати правила країни перебування.

Чи дозволено віддати голос із країни, яка не є учасницею Євробачення

Щоб проголосувати, глядачі з цих країн мають зайти на сайт Еurovision.com і виконати такі кроки: спочатку вибрати країну свого перебування, потім обрати улюбленого виконавця, оплатити голос (банківською карткою або через PayPal) і проголосувати.

Що нового в правилах голосування на Євробаченні-2026

У 2026 році система голосування на Євробаченні було змінено — на його результат знову вливає професійне журі, і у півфіналах, і у фіналі.

Тобто тепер результати відбору фіналістів вираховують за класичною схемою: 50% — голоси глядачів + 50% — голоси журі.

Раніше в півфіналах вирішували лише глядачі, але тепер національні журі знову мають такий самий вплив, як і аудиторія.

До складу журі входять п’ять членів, це музичні професіонали – критики, продюсери, викладачі, хореографи тощо. І обов’язково є молоді представники 18–25 років. Тобто оцінка стала більш “професійною” і різноплановою.

Читай також: Євробачення-2026 — найяскравіші моменти першого півфіналу шоу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!