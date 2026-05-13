Як голосувати на Євробаченні-2026: різні способи та оновлені правила

Переможців Євробачення-2026 обирають глядачі з різних країн. Зробити це вони можуть, проголосувавши за улюбленого учасника. Утім, для багатьох це голосування залишається загадкою.
Читай у матеріалі, як голосувати на Євробачення-2026. Ми розповімо про різні методи та правила голосування з різних країн.
Як голосувати на Євробаченні-2026
Є кілька способів, які можна використати для голосування під час прямої трансляції конкурсу.
- Перший спосіб — офіційний застосунок Eurovision Song Contest App. Він доступний для iOS, Android та Windows. Ти можеш проголосувати, якщо проживаєш в одній із країн-учасниць конкурсу. Заходиш у розділ у розділ Vote і віддаєш голос за улюбленого виконавця. Після завершення шоу в додатку буде доступна статистика: за кого ти голосував, які країни отримали найбільше балів у твоєму регіоні та хто став фаворитом глядачів.
- Другий спосіб — SMS або телефонний дзвінок. Усі номера з’являються під час ефіру.
- Третій варіант — скористатися платформою esc.vote, яка доступна для голосування виключно під час прямих ефірів.
Одним способом голосування можна віддати максимум 10 голосів.
Також ти можеш переглянути відеоінструкцію, як голосувати на Євробаченні-2026.
Як голосувати на Євробаченні-2026 з України
Глядачі з України можуть голосувати лише під час трансляції того півфіналу, де виступає Україна, тобто під час першого. А також можуть віддати свій голос за фаворита у фіналі.
Ті, хто перебуває за кордоном, мають змогу голосувати в обох півфіналах, але варто також враховувати правила країни перебування.
Чи дозволено віддати голос із країни, яка не є учасницею Євробачення
Щоб проголосувати, глядачі з цих країн мають зайти на сайт Еurovision.com і виконати такі кроки: спочатку вибрати країну свого перебування, потім обрати улюбленого виконавця, оплатити голос (банківською карткою або через PayPal) і проголосувати.
Що нового в правилах голосування на Євробаченні-2026
У 2026 році система голосування на Євробаченні було змінено — на його результат знову вливає професійне журі, і у півфіналах, і у фіналі.
Тобто тепер результати відбору фіналістів вираховують за класичною схемою: 50% — голоси глядачів + 50% — голоси журі.
Раніше в півфіналах вирішували лише глядачі, але тепер національні журі знову мають такий самий вплив, як і аудиторія.
До складу журі входять п’ять членів, це музичні професіонали – критики, продюсери, викладачі, хореографи тощо. І обов’язково є молоді представники 18–25 років. Тобто оцінка стала більш “професійною” і різноплановою.
