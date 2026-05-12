Перший півфінал Євробачення-2026: хто підкорив журі і глядачів та пройшов у фінал

У першому півфіналі Євробачення-2026 нарешті розставили всі крапки над “і” — і тепер ми знаємо, хто продовжує боротьбу за головний музичний трофей Європи.

Сцена вібрувала від емоцій, світла і справжнього вогню, а голосування глядачів та журі визначило десятку щасливчиків, які прорвалися у фінал. І ось вони — ті, хто ще раз вийде під софіти вже 16 травня, ті, хто пройшов у фінал з першого півфінала Євробачення-2026.

Греція: Akylas — Ferto П Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin Бельгія:Essyla – Dancing on the Ice Швеція: FELICIA — My System Молдова: Satoshi — Viva, Moldova! Ізраїль: Noam Bettan – Michelle Сербія: LAVINA – Kraj mene Хорватія: LELEK — Andromeda Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más Польща: Alicja – Pray

На жаль, зі змагання вибули і у фінал не пройшли: Естонія, Грузія, Чорногорія, Португалія та Сан-Марино.

Для когось це було очікувано, для когось — справжній сюрприз, але факт лишається фактом: країни, які продовжать боротися за свою мрію про перемогу, визначені.

Частина учасників залишає конкурс, а попереду — ще один напружений вечір відбору.

Другий півфінал запланований на 14 травня, і там визначиться ще десять фіналістів, які приєднаються до цієї музичної битви найкращих. Сподіваємось, серед них буде і наша LELÉKA!

І не забувай: у фіналі все вирішується в один вечір.

16 травня о 22:00 за київським часом сцена просто вибухне фінальним шоу, де переможця обиратимуть і глядачі, і журі з усієї Європи.

А поки що — інтрига лише розгорається. Хто підніме кришталевий мікрофон цього року, поки залишається великою загадкою!

Фото: скриншот з трансляції першого півфіналу Євробачення 2026 на You Tube.

