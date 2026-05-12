Сербія на Євробаченні-2026: LAVINA — Kraj Mene, пісня про нерозділене кохання до людини

Сербія виходить на сцену Євробачення-2026 з найважчою піснею за всю свою конкурсну історію.

LAVINA з треком Kraj Mene — це шестеро металістів із Ніша, пісня з подвійним значенням і один великий крик у кульмінації, після якого стає незрозуміло, як взагалі аплодувати. Найцікавіше про сербський гурт та їхній трек — у матеріалі.

Хто представляє Сербію на Євробаченні-2026

Сербію на Євробаченні-2026 у Відні представляє гурт LAVINA з піснею Kraj Mene. Своє місце на великій сцені вони здобули у фіналі національного відбору Pesma za Evroviziju ’26, що відбувся наприкінці лютого 2026 року.

Серед 14 фіналістів LAVINA здобули перемогу з максимальним результатом, одночасно очоливши і глядацьке голосування — понад 30 тисяч телеголосів — і рішення журі.

Формат відбору цього року зазнав змін: вперше без участі багаторічного куратора Olivera Kovačević, яку усунули після того, як вона дозволила учасникам висловлюватися на підтримку антикорупційних протестів у Сербії.

Хто такі LAVINA

LAVINA — шестеро музикантів із Ніша: Luka Aranđelović, Pavle Aranđelović, Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović та Bojan Ilić. Гурт був заснований у середині 2020 року і за кілька років перетворився на одну з найпомітніших металевих формацій Балкан.

Їхній дебютний альбом Odyssey вийшов у 2022 році і відразу привернув увагу складними аранжуваннями та емоційною глибиною текстів.

Від 2023 до 2024 року гурт активно гастролював Європою у рамках промо-туру, виступаючи в клубах і на фестивалях Хорватії, Румунії, Болгарії, Македонії, Греції, Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі.

Їхній звук — поєднання потужних гітарних рифів, атмосферних клавіш, холодних електронних текстур і сирого вокалу, що коливається між ніжним шепотом і повноцінним металевим гроулом.

До Євробачення-2026 гурт випустив англомовну версію Kraj Mene у рамках серії Eurovision A Little Bit More, а також симфонічну версію з оркестром та хором RTS.

Про що пісня Kraj Mene

Назва Kraj Mene має подвійне значення в сербській мові: і “поруч зі мною”, і “кінець мене” — і ця двозначність є серцем усього треку.

Пісня розповідає про однобічне кохання: ліричний герой продовжує тримати місце поруч для людини, яка відповідає тишею. “Що більше даю, то менше ти мене хочеш” — це рефрен болю, в якому впізнає себе кожен.

На позначці близько двох хвилин вокаліст Luka видає потужний металевий крик, який у прямому ефірі звучить так, що ніхто у залі не залишається байдужим.

Пісня спочатку була написана англійською, але гурт вирішив адаптувати її сербською — аби передати емоцію точніше і природніше. Усі шестеро учасників є співавторами, разом із сьомим автором — Ivan Jegdić.

Чи пройде Сербія у фінал Євробачення-2026

Сербія виступить у першому півфіналі 12 травня — 15-ю, що означає завершення вечора: найвідповідальніша і найвигідніша для запам’ятовування позиція. Букмекери оцінюють шанси на кваліфікацію приблизно у 65–70%.

Найвищий результат Сербії на конкурсі — перше місце у 2007 році з Marija Šerifović та піснею Molitva. Чи зможе найважчий запис в їхній історії Євробачення повернути країну до фіналу — дізнаємося 12 травня.

Фото: Eurovision.

