Манікюр на літо 2026: кольори, що кричатимуть про твій літній настрій

Згідно з Vogue, естетика стриманої clean girl та приглушені пастельні тони на кшталт butter yellow остаточно відходять у минуле, поступаючись місцем сміливим, насиченим та життєрадісним рішенням.

Цьогорічний тренд — це не просто колір, а емоція, яка має викликати усмішку та підкреслювати індивідуальність через яскраві акценти та складні текстури.

Як зазначає відома стилістка Андреа Барбе, манікюр на літо 2026 буде часом для чистих, сонячних кольорів, які замінять звичну пастель і зроблять манікюр джерелом щоденної радості.

Манікюр на літо 2026: трендові ідеї

Першим і найголовнішим фаворитом манікюру на літо 2026 стає блакитний і бірюзовий. Якщо на початку року ми бачили засилля ніжно-блакитного, то влітку він еволюціонує у глибокі лазурові та бірюзові тони, що нагадують про екзотичне морське узбережжя.

Другий не менш важливий колір— молочно-білий відтінок Cloud Dancer. Цей перлинно-молочний колір з м’яким відливом стане ідеальним фоном для засмаглої шкіри.

Не менш актуальним буде бузковий манікюр, який після численних появ на модних показах претендує на статус нової літньої класики завдяки своїй універсальності та здатності пасувати до будь-якого стилю одягу.

Окрему увагу варто приділити рожевому манікюру на літо 2026, який цього сезону представлений у всьому спектрі — від зухвалої фуксії до делікатного baby pink.

Його рекомендують поєднувати з одним із найгучніших хітів літа — jelly nails, прозорим покриттям із гелевим ефектом, що створює вигляд “скляних” нігтів або льодяників.

П’ятірку лідерів замикає енергійний кораловий, який щороку повертається в оновленому, більш чистому звучанні.

Крім кольорової палітри, в моді пануватиме максимальний блиск: хромовані поверхні, ультраглянцевий glazed-ефект та котяче око (cat eye).

Для тих, хто любить складні дизайни, можна буде зробити грайливі принти: великий горох, аура-манікюр та об’ємні стрази, що перетворюють манікюр на виразне стилістичне висловлювання.

