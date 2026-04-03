Модні чубчики 2026: що буде популярним протягом цього року

У 2026 році чубчик офіційно закріпив за собою статус головного інструменту для швидкого перетворення образу. За даними зіркового перукаря Марка Таунсенда, попит на цю деталь зачіски досяг піку, оскільки вона дозволяє оновити стиль без радикальної зміни довжини волосся.

Правильно обраний чубчик не лише розставляє акценти, а й працює як б’юті-фільтр: він здатен візуально омолодити обличчя, приховати високе чоло або пом’якшити гострі кути. Однак трендовий образ вимагає дисципліни — регулярного підрівнювання кожні два-три тижні та щоденної укладки феном.

Модні чубчики 2026: що зараз в тренді

Головним трендом сезону стала індивідуалізація — не існує одного “правильного” чубчика, є лише той, що пасує саме вашому типу зовнішності.

Безумовним фаворитом є face fringe у стилі Дакоти Джонсон. Це м’який, багатошаровий чубчик із коротшим центром і подовженням до скронь. Він натхненний естетикою кінця 60-х і ідеально збалансовує пропорції, візуально вкорочуючи обличчя.

Для круглого обличчя працюють два вектори. Перший — класичний прямий чубчик довжиною до вій у поєднанні з каскадними пасмами біля підборіддя. Другий — незмінні curtain bangs (чубчик-штора) з проділом посередині, які візуально витягують силует і додають об’єму.

Для квадратного обличчя: щоб пом’якшити масивну щелепу та виразні вилиці, радять обирати довгі wispy-чубчики. Це легкі, текстурні пасма, що ледь закривають брови, додаючи образу ніжної недбалості.

Окремим трендом став чубчик на кучеряве волосся. У 2026 році мода відмовляється від виснажливого випрямлення: кучеряві чубчики носять у їхньому природному стані, підкреслюючи текстуру за допомогою дифузора. Це створює максимально органічний та трендовий вигляд.

Попри всі тренди варт пам’ятати, що навіть проста зачіска, як-от хвіст чи пучок, у поєднанні з доглянутим чубчиком виглядає як повноцінний салонний образ, що відповідає найвищим стандартам моди цього року.

