Модні стрижки 2026: ідеї, як сучасно та стильно підстригти волосся

У 2026 році модні стрижки будуватимуться на натуральності, текстурі та універсальності, дозволяючи підкреслити власну індивідуальність. Тренди включатимуть в себе асиметричні форми, шаруваті зачіски та теплі відтінки кольорів.

Читай у матеріалі, які зачіски будуть модні в 2026 році на різну довжину волосся.

Модні стрижки 2026: від короткого до довгого волосся

Модні стрижки 2026 прогнозують популярність бобів, шеггі та піксі, натхненних ретро-стилем 70-90-х. Ці ідеї підходять для різних типів волосся, роблячи образ стильним і сучасним. Крім цього, ці зачіски можна поєднувати, тож фантазію у руках твоїх та твого стиліста.

Модні стрижки 2026 на коротке волосся

Короткі зачіски в 2026 році стануть символом впевненості та мінімалізму.

Класичний піксі

Класичний піксі з текстурою та асиметрією додасть об’єму до твого образу.

Французький боб

Французький боб з чубчиком, навпаки, додадуть тобі елегантності:

Варіанти з виголеними елементами або градацією підкреслять риси обличчя. Серед кольору волосся варто звернути увагу на теплі блонди або шоколадні тони.

Модні стрижки 2026 на середнє волосся

Середня довжина — універсальний вибір для динамічного життя.

Шеггі

Шеггі з шаруватими пасмами додасть твоїй зачісці об’єму.

Лонг боб

Лонг боб з хвилями — це відчуття романтики в житті. Зачіски з прямим чубчиком чи асиметрією підходять для овального обличчя.

Щодо кольорів, то слід подумати над натуральними відтінками з блиском, такі як карамель чи горіховий, для ефекту сонячного поцілунку.

Модні стрижки 2026 на довге волосся

Стрижки на довге волосся в 2026 році фокусуватимуться на натуральних хвилях і градації відтінків.

Каскадні зачіски

Каскадні зачіски з шаруванням додадуть легкості твоєму образу.

Рівний зріз

Рівний зріз з чубчиком — це класика. Серед найголовніших трендів для довгого волосся можна виокремити метеликові пасма для об’єму.

Варто обирати стрижку за типом обличчя та волосся, поєднуючи з модними кольорами для гармонійного образу, але не забувай і про власні бажання, адже ніхто не заборонить стригтися так, як хочеш цього ти.

