Модні стрижки 2026: ідеї, як сучасно та стильно підстригти волосся

У 2026 році модні стрижки будуватимуться на натуральності, текстурі та універсальності, дозволяючи підкреслити власну індивідуальність. Тренди включатимуть в себе асиметричні форми, шаруваті зачіски та теплі відтінки кольорів.
Читай у матеріалі, які зачіски будуть модні в 2026 році на різну довжину волосся.
Модні стрижки 2026: від короткого до довгого волосся
Модні стрижки 2026 прогнозують популярність бобів, шеггі та піксі, натхненних ретро-стилем 70-90-х. Ці ідеї підходять для різних типів волосся, роблячи образ стильним і сучасним. Крім цього, ці зачіски можна поєднувати, тож фантазію у руках твоїх та твого стиліста.
Модні стрижки 2026 на коротке волосся
Короткі зачіски в 2026 році стануть символом впевненості та мінімалізму.
Класичний піксі
Класичний піксі з текстурою та асиметрією додасть об’єму до твого образу.
Французький боб
Французький боб з чубчиком, навпаки, додадуть тобі елегантності:
Варіанти з виголеними елементами або градацією підкреслять риси обличчя. Серед кольору волосся варто звернути увагу на теплі блонди або шоколадні тони.
Модні стрижки 2026 на середнє волосся
Середня довжина — універсальний вибір для динамічного життя.
Шеггі
Шеггі з шаруватими пасмами додасть твоїй зачісці об’єму.
Лонг боб
Лонг боб з хвилями — це відчуття романтики в житті. Зачіски з прямим чубчиком чи асиметрією підходять для овального обличчя.
Щодо кольорів, то слід подумати над натуральними відтінками з блиском, такі як карамель чи горіховий, для ефекту сонячного поцілунку.
Модні стрижки 2026 на довге волосся
Стрижки на довге волосся в 2026 році фокусуватимуться на натуральних хвилях і градації відтінків.
Каскадні зачіски
Каскадні зачіски з шаруванням додадуть легкості твоєму образу.
Рівний зріз
Рівний зріз з чубчиком — це класика. Серед найголовніших трендів для довгого волосся можна виокремити метеликові пасма для об’єму.
Варто обирати стрижку за типом обличчя та волосся, поєднуючи з модними кольорами для гармонійного образу, але не забувай і про власні бажання, адже ніхто не заборонить стригтися так, як хочеш цього ти.
Фото: Pinterest.
Раніше ми писали, який буде манікюр на зиму 2026 в трендах — читай у матеріалі, що прогнозується модою.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!