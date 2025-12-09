Сукні на Новий рік 2026: що можна вдягнути у святкову ніч

Новий рік 2026, за східним календарем — рік Червоного Вогняного Коня, диктує енергійні, пристрасні та елегантні образи для святкування. Читай у матеріалі, яку сукню на Новий рік 2026 можна одягнути.

Сукні на Новий рік 2026: незабутні та вишукані ідеї

За даними Vogue Ukraine, ключові тренди включають мікросукні, моделі second skin та оновлені сліп-сукні, що підкреслюють жіночність і комфорт. Ось добірка стильних ідей, аби створити ідеальний трендовий образ – від класики до авангарду, з акцентом на кольори та деталі сезону.

Сукні на Новий рік 2026: від вогняного до зимового блиску

Палітра 2026 тяжіє до глибоких зимових відтінків, що створюють атмосферу тепла та загадковості. Для зустрічі року Коня гарно пасуватиме червоний — символ лідерства та рішучості, а також помаранчевий і глибокий теракотовий для енергії. Для романтичної ночі пасуватиме червона асиметрична модель з відкритою спиною, що притягує удачу.

Молочні та вершкові тони додадуть ніжності, а срібло, смарагд і металеві блиски — святкового шарму. Для домашнього святкування можна також одягнути молочну second skin сукню — вона буде комфортна та стильна. Твій лук має бути елегантним і сміливим, підкреслюючи готовність до успіху. Паєтки на сукні залишаються ключовим трендом новорічних образів.

Для корпоративу підійде оксамитова сукня в смарагді з паєтками, доповнена акцентними аксесуарами.

Яку сукню одягнути на Новий рік 2026: моделі

Фасони 2026 поєднують у собі мінімалізм з різними дрібними акцентами. Обирай сукню з відкритою спиною для більшої елегантності — тренд сезону, що додає впевненості та ніжності. Асиметрія та прозорі елементи підкреслять готовність до нових пригод.

Однак варто зауважити, що фасон може підійти лише якийсь конкретний — тож обирай те, що пасує та подобається виключно тобі!

У 2026 році сукня — не просто одяг, а символ енергії року. Обирай модель, що відображає твою особистість, аби ніч стала незабутньою!

