Коли прибирати ялинку: все про особливості утилізації святкового дерева 2026

Ялинка — красиве вічнозелене дерево, яке встановлюють в оселі напередодні різдвяно-новорічних свят у всьому світі. Його прикрашають у найрізноманітніші способи, аби створити вдома атмосферу святковості.

Однак прибирати дерево — ще той виклик. Коли прибирати ялинку у 2026 році — читай у матеріалі.

Коли прибирати ялинку 2026: основні терміни

Ялинки зазвичай прибирають після завершення свят, а в багатьох регіонах України це стається після 20 січня. Якщо ялинка жива, то голки починають опадати раніше, і утилізація дерева може розпочатися вже після 7-8 січня.

Коли прибирати ялинку за церковним календарем: дати

Згідно з церковними канонами, вважається, що новорічну ялинку слід прибрати протягом періоду з 6 січня (Водохреща за новим календарем) до 14 січня (Старий новий рік).

Перед Хрещенням будинок повністю очищають від новорічних атрибутів та відновлюють порядок. У православній церкві вважають, що ялинка — це не релігійна прикраса, а світський атрибут.

Адже в православ’ї саме вертеп є головним символом Різдва.

На основі народних прикмет вважається, що новорічна ялинка зберігає енергію останніх днів року, і тому важливо її позбутися в перші тижні нового року, зокрема, в період 7-8 січня.

Коли прибирати ялинку за фен-шуєм 2026

За правилами фен-шуй, ялинку слід прибрати через тиждень після початку нового року за китайським календарем. Живі ялинки, встановлені до 24 грудня, можуть не протриматися довго, але штучні можуть залишатися на своєму місці ще тривалий час.

Якщо тобі довелося позбутися живої ялинки раніше, ти можеш поставити вдома вазу з гілками ялинки або підвісити невеликий новорічний вінок, який може прикрашати оселю до кінця січня.

Як прибирати ялинку та коли потрібно це робити

Живу ялинку рекомендується прибирати, якщо голки починають жовтіти або обсипатися, що зазвичай стається протягом 2-3 тижнів. У теплій квартирі або біля батареї дерево може псуватися швидше. Якщо помічено ознаки втрати свіжості, краще винести ялинку, адже коли голки осиплються, прибрати їх буде нелегко.

Екологічно правильним способом утилізації живої ялинки є не викидати її на смітник, а віднести в спеціальний пункт прийому.

Там проводиться безпечна утилізація дерева, а з хвої виготовляють тріски або мульчу для рослин. У Києві цього разу буде відкрито 44 пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації, які працюватимуть з 4 січня до кінця місяця. Отож всі охочі зможуть віднести свої ялинки туди.

