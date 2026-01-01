Куди здати ялинку в Києві 2026: адреси пунктів прийому та графік роботи

У Києві після свят не радять просто викидати новорічні ялинки на смітник. З 2 до 31 січня в столиці працюватимуть спеціальні пункти прийому хвойних дерев для екологічної утилізації. Йдеться про 72 локації у всіх районах міста, де можна безплатно здати використані ялинки, сосни та смереки.

Про це повідомили у Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

У комунальному об’єднанні Київзеленбуд пояснюють: на утилізацію приймають лише живі дерева без іграшок, мішури та штучного декору. Пункти працюють у парках, скверах, на територіях комунальних підприємств із догляду за зеленими насадженнями та лісопаркових господарств.

Якщо біля пункту не вказано графік роботи, здати дерево можна у будь-який час, окрім періоду комендантської години. Карту всіх локацій оприлюднили на офіційному сайті Київзеленбуду.

Навіщо здавати ялинку на утилізацію

У відомстві наголошують: живі новорічні дерева не варто викидати разом зі змішаними відходами. Після збору комунальні служби відправляють їх на екологічну переробку — дерева подрібнюють на щепу.

Отриману щепу використовують у зеленому господарстві Києва для мульчування лунок. Це допомагає утримувати вологу в ґрунті, захищає коріння рослин від промерзання взимку та стабілізує температурний режим у теплу пору року.

Адреси пунктів прийому новорічних ялинок у Києві

Голосіївський район:

Сквер Героїв Маріуполя (вул. Героїв Маріуполя, 8);

Сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;

Парк Покол (вул. Набережно-Корчуватська, 11);

Сквер біля ст. м. Либідська;

Міжквартальний сквер на вул. Васильківській, 45;

Виробнича база КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87 (пн-нд, 7:00-16:00).

Дарницький район:

Фітнес-парк біля озера Лебедине (вул. Олександра Кошиця, 3-А);

Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

Парк Позняки;

Парк Прибережний;

Парк Привокзальний;

Сквер на просп. Петра Григоренка, 36-38;

Виробнича база КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд, 7:00-20:00).

Деснянський район:

Парк Молодіжний;

Парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

Парк Кіото;

Парк Деснянський;

Парк ім. Романа Шухевича (перетин вулиць Миколи Закревського та Ролана Рейгана);

Парк Фестивальний;

Виробнича база КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район:

Перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;

Парк біля озера Тельбін;

Парк біля кінотеатру Аврора;

Сквер на бульварі Івана Миколайчука, 7/9;

Бульвар Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);

Сквер ім. Кастуся Калиновського;

Виробнича база КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд, 7:00-19:00).

Оболонський район:

Парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20;

Парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;

Сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-Д;

Виробнича база КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд, 7:00-20:00).

Печерський район:

Сквер ім. Мечникова (вул. Мечникова, 10/2);

Сквер Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121);

Виробнича база КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт, 8:00-17:00, пт – 8:00-16:00).

Подільський район:

Сквер на вул. Вишгородській, 41;

Сквер на пл. Щекавицькій (вул. Костянтинівська, 26);

Сквер на просп. Європейського Союзу, 76;

Сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5 і 7-Б;

Виробнича база КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд, 8:00-18:00).

Святошинський район:

Парк Совки;

Парк Гамбурзький;

Сквер ім. Ревуцького (вул. Михайла Котельникова, 26-32/1);

Сквер на вул. Підлісній, 2;

Сквер на вул. Чорнобильській, 24/26;

Сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка;

Парк на вул. Ореста Васкула;

Виробнича база КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-нд, 8:00-20:00).

Солом’янський район:

Солом’янський ландшафтний парк;

Парк Орлятко;

Парк Юність;

Виробнича база КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд, 8:00-20:00).

Шевченківський район:

Парк Веселка;

парк Сирецький;

Парк ім. Тараса Шевченка;

Літературний сквер;

Виробнича база КП УЗН Шевченківського району – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд, 7:00-18:00);

Виробнича база КП УЗН Шевченківського району – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд, 7:00-18:00);

Виробнича база КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд, 7:00-18:00).

Де ще можна здати ялинку

КП “Дарницьке ЛПГ” (пн-пт, 8:00-17:00):

Броварське лісництво, квартал № 72;

Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-В);

Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А);

Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції “Лісництво”);

Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе).

КП “Святошинське ЛПГ” (пн-пт, 9:00-16:00):

Межигірське лісництво, квартал № 78;

Київське лісництво, квартал № 105;

Святошинське лісництво, квартал № 117;

Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111;

КП “Святошинське ЛПГ” – вул. Святошинська, 24;

Київське лісництво, квартал № 25, цех переробки деревини;

Святошинське лісництво, кордон, квартал № 82;

Межигірське лісництво, кордон, квартал № 57.

КП “ЛПГ “Конча-Заспа” (пн-нд, 8:00-16:00):

Конча-Заспівське лісництво – вул. Конча-Заспинська, 11-Б.

Після свят у багатьох виникає одне й те саме питання — коли саме час прощатися з ялинкою і що з нею робити далі. Одні знімають прикраси одразу після Різдва, інші залишають дерево в домі до Водохреща або навіть до кінця січня.

