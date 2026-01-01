Куди здати ялинку в Києві 2026: адреси пунктів прийому та графік роботи

У Києві після свят не радять просто викидати новорічні ялинки на смітник. З 2 до 31 січня в столиці працюватимуть спеціальні пункти прийому хвойних дерев для екологічної утилізації. Йдеться про 72 локації у всіх районах міста, де можна безплатно здати використані ялинки, сосни та смереки.
Про це повідомили у Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
У комунальному об’єднанні Київзеленбуд пояснюють: на утилізацію приймають лише живі дерева без іграшок, мішури та штучного декору. Пункти працюють у парках, скверах, на територіях комунальних підприємств із догляду за зеленими насадженнями та лісопаркових господарств.
Якщо біля пункту не вказано графік роботи, здати дерево можна у будь-який час, окрім періоду комендантської години. Карту всіх локацій оприлюднили на офіційному сайті Київзеленбуду.
Навіщо здавати ялинку на утилізацію
У відомстві наголошують: живі новорічні дерева не варто викидати разом зі змішаними відходами. Після збору комунальні служби відправляють їх на екологічну переробку — дерева подрібнюють на щепу.
Отриману щепу використовують у зеленому господарстві Києва для мульчування лунок. Це допомагає утримувати вологу в ґрунті, захищає коріння рослин від промерзання взимку та стабілізує температурний режим у теплу пору року.
Адреси пунктів прийому новорічних ялинок у Києві
Кияни можуть здати використані новорічні ялинки, сосни та смереки на екологічну утилізацію. Пункти працюють у парках, скверах, на територіях комунальних підприємств і лісництв у всіх районах столиці.
Дерева приймають без прикрас, мішури та сторонніх матеріалів. Якщо графік роботи не зазначений, здати ялинку можна у будь-який зручний час, за винятком періоду комендантської години.
Голосіївський район:
- Сквер Героїв Маріуполя (вул. Героїв Маріуполя, 8);
- Сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
- Парк Покол (вул. Набережно-Корчуватська, 11);
- Сквер біля ст. м. Либідська;
- Міжквартальний сквер на вул. Васильківській, 45;
- Виробнича база КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87 (пн-нд, 7:00-16:00).
Дарницький район:
- Фітнес-парк біля озера Лебедине (вул. Олександра Кошиця, 3-А);
- Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- Парк Позняки;
- Парк Прибережний;
- Парк Привокзальний;
- Сквер на просп. Петра Григоренка, 36-38;
- Виробнича база КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд, 7:00-20:00).
Деснянський район:
- Парк Молодіжний;
- Парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
- Парк Кіото;
- Парк Деснянський;
- Парк ім. Романа Шухевича (перетин вулиць Миколи Закревського та Ролана Рейгана);
- Парк Фестивальний;
- Виробнича база КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (пн-нд 08:00-20:00).
Дніпровський район:
- Перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
- Парк біля озера Тельбін;
- Парк біля кінотеатру Аврора;
- Сквер на бульварі Івана Миколайчука, 7/9;
- Бульвар Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
- Сквер ім. Кастуся Калиновського;
- Виробнича база КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд, 7:00-19:00).
Оболонський район:
- Парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20;
- Парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
- Сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-Д;
- Виробнича база КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд, 7:00-20:00).
Печерський район:
- Сквер ім. Мечникова (вул. Мечникова, 10/2);
- Сквер Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121);
- Виробнича база КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт, 8:00-17:00, пт – 8:00-16:00).
Подільський район:
- Сквер на вул. Вишгородській, 41;
- Сквер на пл. Щекавицькій (вул. Костянтинівська, 26);
- Сквер на просп. Європейського Союзу, 76;
- Сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5 і 7-Б;
- Виробнича база КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд, 8:00-18:00).
Святошинський район:
- Парк Совки;
- Парк Гамбурзький;
- Сквер ім. Ревуцького (вул. Михайла Котельникова, 26-32/1);
- Сквер на вул. Підлісній, 2;
- Сквер на вул. Чорнобильській, 24/26;
- Сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка;
- Парк на вул. Ореста Васкула;
- Виробнича база КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-нд, 8:00-20:00).
Солом’янський район:
- Солом’янський ландшафтний парк;
- Парк Орлятко;
- Парк Юність;
- Виробнича база КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд, 8:00-20:00).
Шевченківський район:
- Парк Веселка;
- парк Сирецький;
- Парк ім. Тараса Шевченка;
- Літературний сквер;
- Виробнича база КП УЗН Шевченківського району – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд, 7:00-18:00);
- Виробнича база КП УЗН Шевченківського району – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд, 7:00-18:00);
- Виробнича база КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд, 7:00-18:00).
Де ще можна здати ялинку
КП “Дарницьке ЛПГ” (пн-пт, 8:00-17:00):
-
Броварське лісництво, квартал № 72;
-
Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-В);
-
Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А);
-
Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції “Лісництво”);
-
Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе).
КП “Святошинське ЛПГ” (пн-пт, 9:00-16:00):
-
Межигірське лісництво, квартал № 78;
-
Київське лісництво, квартал № 105;
-
Святошинське лісництво, квартал № 117;
-
Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111;
-
КП “Святошинське ЛПГ” – вул. Святошинська, 24;
-
Київське лісництво, квартал № 25, цех переробки деревини;
-
Святошинське лісництво, кордон, квартал № 82;
-
Межигірське лісництво, кордон, квартал № 57.
КП “ЛПГ “Конча-Заспа” (пн-нд, 8:00-16:00):
-
Конча-Заспівське лісництво – вул. Конча-Заспинська, 11-Б.
Після свят у багатьох виникає одне й те саме питання — коли саме час прощатися з ялинкою і що з нею робити далі. Одні знімають прикраси одразу після Різдва, інші залишають дерево в домі до Водохреща або навіть до кінця січня.
