Куда сдать елку в Киеве 2026: адреса пунктов приема и график работы

В Киеве после праздников не советуют просто выбрасывать новогодние елки на мусорку. Со 2 по 31 января в столице будут работать специальные пункты приема хвойных деревьев для экологической утилизации. Речь идет о 72 локациях во всех районах города, где можно бесплатно сдать использованные елки, сосны и ели.

Об этом сообщили в Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

В коммунальном объединении Киевзеленбуд объясняют: на утилизацию принимают только живые деревья без игрушек, мишуры и искусственного декора. Пункты работают в парках, скверах, на территориях коммунальных предприятий по уходу за зелеными насаждениями и лесопарковых хозяйств.

Если возле пункта не указан график работы, сдать дерево можно в любое время, кроме периода комендантского часа. Карту всех локаций обнародовали на официальном сайте Киевзеленбуд.

Зачем сдавать елку на утилизацию

В ведомстве подчеркивают: живые новогодние деревья не стоит выбрасывать вместе со смешанными отходами. После сбора коммунальные службы отправляют их на экологическую переработку — деревья измельчают в щепу.

Полученную щепу используют в зеленом хозяйстве Киева для мульчирования лунок. Это помогает удерживать влагу в почве, защищает корни растений от промерзания зимой и стабилизирует температурный режим в теплое время года.

Адреса пунктов приема новогодних елок в Киеве

Голосеевский район:

Сквер Героев Мариуполя (ул. Героев Мариуполя, 8);

Сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;

Парк Покол (ул. Набережно-Корчеватская, 11);

Сквер возле ст. м. Лыбедская;

Межквартальный сквер на ул. Васильковской, 45;

Производственная база КП УЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87 (пн-вс, 7:00-16:00).

Дарницкий район:

Фитнес-парк возле озера Лебединое (ул. Александра Кошица, 3-А);

Парк имени воинов-интернационалистов;

Парк Позняки;

Парк Прибрежный;

Парк Привокзальный;

Сквер на просп. Петра Григоренко, 36-38;

Производственная база КП УЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Деснянский район:

Парк Молодежный;

Парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;

Парк Киото;

Парк Деснянский;

Парк им. Романа Шухевича (пересечение улиц Николая Закревского и Ролана Рейгана);

Парк Фестивальный;

Производственная база КП УЗН Деснянского района — ул. Героев Энергетиков, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район:

Пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;

Парк возле озера Тельбин;

Парк возле кинотеатра Аврора;

Сквер на бульваре Ивана Миколайчука, 7/9;

Бульвар Верховной Рады (напротив д. 21-А);

Сквер им. Кастуся Калиновского;

Производственная база КП УЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс, 7:00-19:00).

Оболонский район:

Парк отдыха на ул. Бережанской, 10-20;

Парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;

Сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-Д;

Производственная база КП УЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Печерский район:

Сквер им. Мечникова (ул. Мечникова, 10/2);

Сквер Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 119-121);

Производственная база КП УЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт, 8:00-17:00, пт — 8:00-16:00).

Подольский район:

Сквер на ул. Вышгородской, 41;

Сквер на пл. Щекавицкой (ул. Константиновская, 26);

Сквер на просп. Европейского Союза, 76;

Сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5 и 7-Б;

Производственная база КП УЗН Подольского района — ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс, 8:00-18:00).

Святошинский район:

Парк Совки;

Парк Гамбургский;

Сквер им. Ревуцкого (ул. Михаила Котельникова, 26-32/1);

Сквер на ул. Подлесной, 2;

Сквер на ул. Чернобыльской, 24/26;

Сквер на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;

Парк на ул. Ореста Васкула;

Производственная база КП УЗН Святошинского района — ул. Мрии, 21 (пн-вс, 8:00-20:00).

Соломенский район:

Соломенский ландшафтный парк;

Парк Орлятко;

Парк Юность;

Производственная база КП УЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн-вс, 8:00-20:00).

Шевченковский район:

Парк Веселка;

Парк Сырецкий;

Парк им. Тараса Шевченко;

Литературный сквер;

Производственная база КП УЗН Шевченковского района — ул. Кудрявская, 23 (пн-вс, 7:00-18:00);

Производственная база КП УЗН Шевченковского района — пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс, 7:00-18:00);

Производственная база КП УЗН Шевченковского района — просп. Берестейский, 82-А (пн-вс, 7:00-18:00).

Где еще можно сдать елку

КП Дарницкое ЛПГ (пн-пт, 8:00-17:00):

Броварское лесничество, квартал № 72;

Белодибровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-В);

Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской проспект, 2-А);

Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции Лесничество);

Дарницкое лесничество, квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе).

КП Святошинское ЛПГ (пн-пт, 9:00-16:00);

Межигорское лесничество, квартал № 78;

Киевское лесничество, квартал № 105;

Святошинское лесничество, квартал № 117;

Пуща-Водицкое лесничество, квартал № 111;

КП Святошинское ЛПГ — ул. Святошинская, 24;

Киевское лесничество, квартал № 25, цех переработки древесины;

Святошинское лесничество, кордон, квартал № 82;

Межигорское лесничество, кордон, квартал № 57.

КП ЛПГ Конча-Заспа (пн-вс, 8:00-16:00):

Конча-Засповское лесничество — ул. Конча-Заспинская, 11-Б.

После праздников у многих возникает один и тот же вопрос — когда именно время прощаться с елкой и что с ней делать дальше. Одни снимают украшения сразу после Рождества, другие оставляют дерево в доме до Крещения или даже до конца января.

