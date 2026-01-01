Куда сдать елку в Киеве 2026: адреса пунктов приема и график работы

В Киеве после праздников не советуют просто выбрасывать новогодние елки на мусорку. Со 2 по 31 января в столице будут работать специальные пункты приема хвойных деревьев для экологической утилизации. Речь идет о 72 локациях во всех районах города, где можно бесплатно сдать использованные елки, сосны и ели.
Об этом сообщили в Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
В коммунальном объединении Киевзеленбуд объясняют: на утилизацию принимают только живые деревья без игрушек, мишуры и искусственного декора. Пункты работают в парках, скверах, на территориях коммунальных предприятий по уходу за зелеными насаждениями и лесопарковых хозяйств.
Если возле пункта не указан график работы, сдать дерево можно в любое время, кроме периода комендантского часа. Карту всех локаций обнародовали на официальном сайте Киевзеленбуд.
Зачем сдавать елку на утилизацию
В ведомстве подчеркивают: живые новогодние деревья не стоит выбрасывать вместе со смешанными отходами. После сбора коммунальные службы отправляют их на экологическую переработку — деревья измельчают в щепу.
Полученную щепу используют в зеленом хозяйстве Киева для мульчирования лунок. Это помогает удерживать влагу в почве, защищает корни растений от промерзания зимой и стабилизирует температурный режим в теплое время года.
Адреса пунктов приема новогодних елок в Киеве
Голосеевский район:
- Сквер Героев Мариуполя (ул. Героев Мариуполя, 8);
- Сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;
- Парк Покол (ул. Набережно-Корчеватская, 11);
- Сквер возле ст. м. Лыбедская;
- Межквартальный сквер на ул. Васильковской, 45;
- Производственная база КП УЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87 (пн-вс, 7:00-16:00).
Дарницкий район:
- Фитнес-парк возле озера Лебединое (ул. Александра Кошица, 3-А);
- Парк имени воинов-интернационалистов;
- Парк Позняки;
- Парк Прибрежный;
- Парк Привокзальный;
- Сквер на просп. Петра Григоренко, 36-38;
- Производственная база КП УЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс, 7:00-20:00).
Деснянский район:
- Парк Молодежный;
- Парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;
- Парк Киото;
- Парк Деснянский;
- Парк им. Романа Шухевича (пересечение улиц Николая Закревского и Ролана Рейгана);
- Парк Фестивальный;
- Производственная база КП УЗН Деснянского района — ул. Героев Энергетиков, 26 (пн-вс 08:00-20:00).
Днепровский район:
- Пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;
- Парк возле озера Тельбин;
- Парк возле кинотеатра Аврора;
- Сквер на бульваре Ивана Миколайчука, 7/9;
- Бульвар Верховной Рады (напротив д. 21-А);
- Сквер им. Кастуся Калиновского;
- Производственная база КП УЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс, 7:00-19:00).
Оболонский район:
- Парк отдыха на ул. Бережанской, 10-20;
- Парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;
- Сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-Д;
- Производственная база КП УЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс, 7:00-20:00).
Печерский район:
- Сквер им. Мечникова (ул. Мечникова, 10/2);
- Сквер Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 119-121);
- Производственная база КП УЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт, 8:00-17:00, пт — 8:00-16:00).
Подольский район:
- Сквер на ул. Вышгородской, 41;
- Сквер на пл. Щекавицкой (ул. Константиновская, 26);
- Сквер на просп. Европейского Союза, 76;
- Сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5 и 7-Б;
- Производственная база КП УЗН Подольского района — ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс, 8:00-18:00).
Святошинский район:
- Парк Совки;
- Парк Гамбургский;
- Сквер им. Ревуцкого (ул. Михаила Котельникова, 26-32/1);
- Сквер на ул. Подлесной, 2;
- Сквер на ул. Чернобыльской, 24/26;
- Сквер на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;
- Парк на ул. Ореста Васкула;
- Производственная база КП УЗН Святошинского района — ул. Мрии, 21 (пн-вс, 8:00-20:00).
Соломенский район:
- Соломенский ландшафтный парк;
- Парк Орлятко;
- Парк Юность;
- Производственная база КП УЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн-вс, 8:00-20:00).
Шевченковский район:
- Парк Веселка;
- Парк Сырецкий;
- Парк им. Тараса Шевченко;
- Литературный сквер;
- Производственная база КП УЗН Шевченковского района — ул. Кудрявская, 23 (пн-вс, 7:00-18:00);
- Производственная база КП УЗН Шевченковского района — пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс, 7:00-18:00);
- Производственная база КП УЗН Шевченковского района — просп. Берестейский, 82-А (пн-вс, 7:00-18:00).
Где еще можно сдать елку
- КП Дарницкое ЛПГ (пн-пт, 8:00-17:00):
- Броварское лесничество, квартал № 72;
- Белодибровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-В);
- Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской проспект, 2-А);
- Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции Лесничество);
- Дарницкое лесничество, квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе).
- КП Святошинское ЛПГ (пн-пт, 9:00-16:00);
- Межигорское лесничество, квартал № 78;
- Киевское лесничество, квартал № 105;
- Святошинское лесничество, квартал № 117;
- Пуща-Водицкое лесничество, квартал № 111;
- КП Святошинское ЛПГ — ул. Святошинская, 24;
- Киевское лесничество, квартал № 25, цех переработки древесины;
- Святошинское лесничество, кордон, квартал № 82;
- Межигорское лесничество, кордон, квартал № 57.
КП ЛПГ Конча-Заспа (пн-вс, 8:00-16:00):
- Конча-Засповское лесничество — ул. Конча-Заспинская, 11-Б.
После праздников у многих возникает один и тот же вопрос — когда именно время прощаться с елкой и что с ней делать дальше. Одни снимают украшения сразу после Рождества, другие оставляют дерево в доме до Крещения или даже до конца января.
