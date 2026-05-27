В Украине официально установили День украинской музыки: когда будем отмечать

Украинская сцена наконец-то получила свой официальный день в национальном календаре. Верховная Рада сделала важный шаг для поддержки нашей культурной идентичности, приняв постановление № 15053. Отныне День украинской музыки станет ежегодным событием, которое будет объединять творцов и слушателей по всей стране.

Решение поддержали 292 народных депутата, что свидетельствует о высокой важности этой инициативы для государства.

Когда празднуем

Согласно документу, день музыки в Украине будут отмечать ежегодно в третью субботу сентября. Это время, когда летняя фестивальная энергия переходит в осеннюю уютную атмосферу, идеально подходя для масштабных концертов и культурных мероприятий.

Символизм и связь с Червоной рутой

Выбор даты и самого праздника имеет глубокие исторические корни. Постановление призвано почтить память о легендарном фестивале Червона рута, который состоялся в 1989 году в Черновцах.

Именно это событие стало взрывом национального сознания и дало толчок развитию современной украинской песни еще до обретения официальной Независимости.

Почему это важно именно сейчас

Помимо чествования ветеранов сцены, праздник преследует цель поддержать современных исполнителей, которые сегодня держат культурный фронт.

Во-первых, это популяризация нашего контента внутри страны;

Во-вторых, это официальное признание вклада музыкантов в развитие национальной культуры и их роли в борьбе за украинские ценности.

Установление такого дня — это еще один способ напомнить всему миру и самим себе, что украинская песня — это наша «мягкая сила», которая не утихает даже в самые сложные времена. Так что готовим плейлисты, ведь теперь каждый сентябрь у нас есть законный повод громко праздновать свое!

