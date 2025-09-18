Харчишин и Соколова были парой — музыкант подтвердил роман

Фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин подтвердил длительные слухи о его отношениях с телеведущей и журналисткой Яниной Соколовой. Впрочем, сразу добавил, что сейчас они разошлись.

Свое заявление в Instagram певец назвал вынужденным каминг-аутом. Они сознательно не объявляли об отношениях публично. Но наконец Харчишин решил поставить точку во избежание манипуляций.

Харчишин и Янина Соколова были в отношениях, но разошлись: детали

Музыкант отметил, что не подтверждали отношения из-за того, что у каждого были собственные дела, а личная жизнь не нуждалась в медийности.

— Избегали этой темы, чтобы не подпитывать “желтые” заголовки. Но молчание рождает сплетни, и в конце концов эти слухи начали мешать профессиональной деятельности. Именно так произошло и недавно, когда смысл моего разговора с интервьюером растворился в заголовках, — добавил он.

Чтобы остановить распространение ложной информации, Валерий Харчишин подтвердил, что довольно продолжительный период находился в отношениях с Яниной.

Сейчас, с согласия сторон, наши отношения были прекращены. Не хотелось именно таким образом объявлять об отношениях, более того — об их прекращении.

По словам певца, он перманентно намекал на свою откровенность в текстах, в частности, в песне Залишаю дім группы Друга Ріка. Он считает это финальным аккордом этой истории.

Харчишин обратился к медиа и всем заинтересованным лицам с просьбой относиться к заявлению и их личной жизни с уважением и больше не возвращаться к этой теме.

Слухи о романе появились после того, как оба расстались со своими партнерами в 2022 году. Затем Янина сыграла в клипе Друга Ріка на песню Сьомий день. Вместе с музыкантом они исполнили роль влюбленных.

Впоследствии началось активное обсуждение их отношений, однако Соколова не комментировала эти слухи. Только заявила, что находится в отношениях, но не раскрыла имя. Аналогично отреагировал и певец.

В мае Харчишин сказал в интервью Маричке Падалко, что для него семьей, кроме родителей, его детей и коллег, также являются “те люди, с которыми он жил”. В последнем интервью Алине Доротюк артист намекнул, что общение с Яниной Соколовой недавно оборвалось.

Заметим, что Валерий Харчишин был дважды женат. У него есть сын Дмитрий от первой жены, который сейчас служит в Вооруженных силах.

Второй брак музыканта длился 13 лет. В мае 2022 года он сообщил о завершении отношений, которые пришли к финалу еще до начала вторжения. У бывших супругов двое общих сыновей.

Янина Соколова вышла замуж за банкира Владимира Литвина в 2010 году. В браке родились сыновья Николай и Мирон. В интервью 2021 она назвала Владимира бывшим мужем.

