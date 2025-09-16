“Столько слез”: Марина Бех показала животик и поделилась радостной новостью

Легкоатлетка Марина Бех и один из самых титулованных пловцов Украины Михаил Романчук поделились трогательной новостью — супруги ждут первенца.

Об этом спортсменка рассказала в своем Instagram, опубликовав эмоциональное видео и искреннее признание.

Марина Бех о радостной новости

Об особом периоде в своей жизни спортсмены сообщили в ролике, снятом среди скал.

На кадрах Марина появляется в белом платье: сначала она стоит спиной, а затем поворачивается к камере, показывая округлившийся животик. В этот момент Михаил нежно обнимает жену и ласково прикасается к ее животу.

В подписи к видео пара откровенно призналась, что путь к родительству был непростым.

— Столько слёз, врачей и усилий, но мы верили и мечтали. Когда казалось, что весь мир рухнул и нам не хватит радости, мы узнали о тебе. Этот путь был тяжелым, но теперь мы счастливы и с нетерпением ждём нашего ангелочка, — рассказала спортсменка.

История любви Марины и Михаила

Марина и Михаил вместе уже семь лет. В 2018 году они поженились и с тех пор остаются одной из самых крепких и гармоничных спортивных пар Украины.

Оба не раз признавались, что поддержка друг друга стала для них источником сил в самые трудные моменты.

В прошлом году Марина откровенно рассказывала, что откладывала материнство из-за насыщенного спортивного графика и подготовки к соревнованиям. Но в этом году пара решила, что время для перемен настало.

Похожей радостью недавно поделилась и другая звёздная семья. Актерская пара — Владимир Ращук и Виктория Билан — также сообщили, что вскоре станут родителями.

