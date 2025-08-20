Марину Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг: спортсменка отвергает обвинения

Известная украинская легкоатлетка, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук была дисквалифицирована сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Athletics Integrity Unit, 15 мая 2025 года спортсменку отстранили от соревнований из-за проваленного теста на тестостерон. Допинг-проба была взята в декабре 2024 года.

Марину Бех-Романчук дисквалифицировали: ее обвинили в употреблении допинга

В организации заявили, что 28 марта 2025 года аккредитованная лаборатория в Швейцарии сообщила о “неблагоприятном” аналитическом результате в образце биоматериала спортсменки.

Марине предлагали признаться в нарушении, что позволило бы сократить срок дисквалификации на один год. Но она отказалась, настаивая на невиновности.

Срок дисквалификации спортсменки отчисляют с 15 мая 2025 года. Следовательно, легкоатлетка получит право вернуться к соревнованиям в мае 2029 года. В тот момент ей исполнится 33 года.

Сама же спортсменка не согласилась с выводами по допинг-тесту. На своей странице в Instagram она заявила, что всю жизнь посвятила спорту и честной борьбе.

— Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям и доказала, что честный спорт это возможно. В моей карьере не было ни одного старта, результат которого можно было бы подвергнуть сомнению, и я горжусь этим.

По словам Марины, ей пришлось сделать трудный выбор. Атлетка отметила, что ей тяжело бороться на два фронта — за честное имя перед Athletics Integrity Unit и будущее в личной жизни.

— Это невероятно истощает, прежде всего, эмоционально и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и своем здоровье.

Марина отказалась подписывать какие-либо документы, требовавшие признания вины. Она подчеркивает, что считает себя честным человеком, для которого важна человечность и достоинство.

— Мне больно оттого, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования. Понимаю, что это вызывает много вопросов — поэтому скоро я дам одно большое интервью, в котором откровенно расскажу все.

Марина Бех-Романчук занималась прыжками в длину и тройными скачками. В последний раз она принимала участие в соревнованиях во время Олимпиады-2024 в Париже, где заняла 11 место в тройном прыжке.

