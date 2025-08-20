Стиль жизни

Марину Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг: спортсменка отвергает обвинения

Ирина Танасийчук, журналист сайта 20 августа 2025, 15:00
марина бех романчук дисквалификация
Фото Instagram

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь