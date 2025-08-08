Всемирные игры 2025: медальный зачет, кто в лидерах и сколько побед у украинцев

Сборная Украины успешно стартовала на Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду, одержав сразу три награды в первый день соревнований.

Украинские спортсмены завоевали две серебряные и одну золотую медаль, войдя в топ-10 общего медального зачета.

Рассказываем о медальном зачете и как проходят Всемирные игры 2025 года дальше.

Всемирные игры 2025: медальный зачет

Медальную статистику подробно ведет сайт Всемирных игр. После двух дней соревнований она выглядит так:

Италия — 4 золотые — 5 серебряных — 3 бронзовые (всего 12 наград). Германия — 4 золотые — 4 серебряные — 2 бронзовые (всего 10 наград). Иран — 2 золотые — 0 серебряных — 0 бронзовых (всего 2 награды). Швейцария — 2 золотые — 0 серебряных — 0 бронзовых (всего 2 награды). Япония — 1 золотая — 3 серебряные — 0 бронзовых (всего 4 награды). Украина — 1 золотая — 2 серебряные — 0 бронзовых (всего 3 награды). Франция — 1 золотая — 1 серебряная — 2 бронзовые (всего 4 награды). Португалия — 1 золотая — 1 серебряная — 1 бронзовая (всего 3 награды). Бельгия — 1 золотая — 0 серебряных — 0 бронзовых (всего 1 награда). Китай — 1 золотая — 0 серебряных — 0 бронзовых (всего 1 награда).

Украина на Всемирных играх-2025

Серебро в женской паре

Свою лепту в копилку команды внесли Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук в соревнованиях женских пар по спортивной акробатике.

Украинки уверенно прошли квалификацию, показав второй результат. В финале они соревновались с сильнейшими соперницами, в том числе бельгийской и португальской парами.

Благодаря высоким оценкам за артистичность и выполнение программы Чернявская и Вечерук завоевали серебряную награду. От победительниц из Бельгии их отделило всего 0,670 балла.

Историческое золото для смешанного пара

Настоящим триумфом стало выступление смешанной пары акробатов — Евфросинии Кривицкой и Ивана Лабунца.

Украинцы доминировали с самого начала, возглавив квалификационный зачет в обоих упражнениях. В финале они продемонстрировали самую сложную программу среди всех участников, что принесло им высокие баллы за исполнение и артистичность.

В итоге, набрав 29,110 балла, Кривицкая и Лабунец обошли своих ближайших конкурентов из Португалии на 0,570 балла и завоевали золотую медаль.

Эта победа стала исторической для Украины, потому что это первое золото Всемирных игр в спортивной акробатике среди смешанных пар.

В общем, это уже девятая золотая медаль Украины в этом виде спорта за всю историю соревнований.

Первая медаль Игр и место в медальном зачете

Первую награду для Украины на этих Играх завоевала Анжелика Терлюга. В соревнованиях по карате в весовой категории до 55 кг она завоевала серебряную медаль, положив начало успешному выступлению команды.

По итогам второго соревновательного дня сборная Украины, имея в активе три медали (1 золотую и 2 серебряные), заняла шестое место в общем медальном зачете.

Лидером сейчас является Италия с 12 наградами, а за ней следуют Германия, Иран и Швейцария.

Этот успешный старт украинских спортсменов демонстрирует их высокое мастерство и является отличным началом выступлений на Всемирных играх-2025.

Ранее мы рассказывали, что украинской сборной запретили выступать в сине-желтой форме на Всемирных играх 2025 в китайском Чэнду из-за требований организаторов по нейтральной одежде.

