Всемирные игры 2025 в Китае: кто представит Украину и в каких видах спорта

Всемирные игры 2025 в Китае Фото Instagram Мировое спортивное событие, объединяющее лучших атлетов в неолимпийских видах спорта, уже сегодня стартовало в китайском городе Чэнду.С 7 по 18 августа состоятся XII Всемирные игры 2025 в Китае, на которых более 3500 спортсменов из 100 стран мира сразятся за 256 комплектов наград. Всемирные игры 2025 в Китае: украинская сборная Украина имеет богатую историю участия во Всемирных играх. Дебютировав в 1993 году, наша страна завоевала 128 наград, что позволило ей занять девятое место в общем медальном рейтинге.Самыми успешными стали игры 2022 года, когда украинцы завоевали 45 медалей и заняли третье место в общем зачете. В этом году национальная сборная представлена в 19 видах спорта. Больше участников — по 13 спортсменов, будут выступать в спортивной акробатике, паверлифтинге и подводном плавании. Переглянути цей допис в Instagram Состав украинской команды: Спортивная акробатика: 13 спортсменов (Иван Горлач, Станислав Кукурудз, Софроний Давыденко, Иван Лабунец, Юрий Пуш, Юрий Савка, Тарас Яруш, Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская, Алина Пугач, Карина Островская, Элина Козачанская, Евфросы). Паверлифтинг: 12 спортсменов (Николай Баранник, Виталий Коломиец, Владимир Рысев, Анатолий Новописьменный, Константин Мусиенко, Алексей Бычков, Андрей Шевченко, Татьяна Белая, Анастасия Деревянко, Лариса Соловьева, Дарья Русаненко, Валентина Загоруйко). Плавание в ластах: 8 спортсменов (Артур Артамонов, Алексей Захаров, Виктория Уварова, София Ламах, Анастасия Макаренко, Евгения Тимошенко, София Гречко, Анна Яковлева). Самбо: 7 спортсменов (Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко, Владислав Руднев, Ангелина Лысенко, Евгения Поздняя). Скалолазание: 4 спортсмена (Константин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач, Григорий Ильчишин). Карате: 4 спортсмена (Андрей Заплитный, Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Анжелика Терлюга). Кикбоксинг: 4 спортсмена (Глеб Мазур, Роман Щербатюк, Дарья Иванова, Алина Мартынюк). Муай-тай: 3 спортсмена (Дмитрий Шелесько, Александр Ефименко, Анастасия Михайленко). Фото: Instagram Читать по теме Теннис, футбол и даже хоккей: как спорт помогает укрепить менталку во время войны Прыжки на батуте: 4 спортсмена (Андрей Соколов, Денис Власов, Тимофей Черновой, Диана Денисова). Танцевальный спорт: 7 спортсменов (Олег Кузнецов, Анна Пономаренко, Екатерина Павленко, Эрл Уильямсон, Вероника Мишко, Эммануэль Каннистраро, Алла Любанецкая). Джиу-джитсу: 2 спортсмена (Вогдан Мочульский, Константин Шутко). Ушу: 2 спортсмена (Владимир Шевченко, Орина Иванова). Аэробика: 2 спортсмена (Станислав Галайда, Анастасия Курашвили). Черлидинг: 2 спортсмена (Анастасия-Анна Малошенко, Елизавета Тимофеева). Ориентировка: 2 спортсмена (Илья Отрешко, Елена Бабич). Сквош: 2 спортсмена (Дмитрий Щербаков, Алина Бушма). Вейкбординг: 2 спортсмена (Владимир Чуба, София Соколова). Фридайвинг: 1 спортсменка (Екатерина Садурская). Гребля: 1 спортсмен (Максим Редько). Фото: Instagram Нейтральные спортсмены: Россия и Беларусь К сожалению, на этих играх также выступит 31 россиянин и 1 белорус в статусе нейтральных спортсменов. Они представлены в 7 видах спорта, включая самбо, тайский бокс и джиу-джитсу. Украинские спортсмены могут встретиться с ними по шести дисциплинам. Где смотреть Всемирные игры 2025 в Китае Трансляции XII Всемирных игр в 2025 году можно будет посмотреть на платформе Суспільне Спорт. Прямые эфиры обеспечит телеканал Суспільне. Фридайверка Екатерина Садурская, чемпионка прошлых Всемирных игр, рассказала о своем рекорде, получении титула и трудностях, которые она преодолела на пути к победе. Читай больше в нашем интервью. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Спорт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter