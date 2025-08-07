Всемирные игры 2025 в Китае: кто представит Украину и в каких видах спорта

Мировое спортивное событие, объединяющее лучших атлетов в неолимпийских видах спорта, уже сегодня стартовало в китайском городе Чэнду.

С 7 по 18 августа состоятся XII Всемирные игры 2025 в Китае, на которых более 3500 спортсменов из 100 стран мира сразятся за 256 комплектов наград.

Всемирные игры 2025 в Китае: украинская сборная

Украина имеет богатую историю участия во Всемирных играх. Дебютировав в 1993 году, наша страна завоевала 128 наград, что позволило ей занять девятое место в общем медальном рейтинге.

Самыми успешными стали игры 2022 года, когда украинцы завоевали 45 медалей и заняли третье место в общем зачете.

В этом году национальная сборная представлена в 19 видах спорта.

Больше участников — по 13 спортсменов, будут выступать в спортивной акробатике, паверлифтинге и подводном плавании.

Состав украинской команды:

Спортивная акробатика: 13 спортсменов (Иван Горлач, Станислав Кукурудз, Софроний Давыденко, Иван Лабунец, Юрий Пуш, Юрий Савка, Тарас Яруш, Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская, Алина Пугач, Карина Островская, Элина Козачанская, Евфросы).

Паверлифтинг: 12 спортсменов (Николай Баранник, Виталий Коломиец, Владимир Рысев, Анатолий Новописьменный, Константин Мусиенко, Алексей Бычков, Андрей Шевченко, Татьяна Белая, Анастасия Деревянко, Лариса Соловьева, Дарья Русаненко, Валентина Загоруйко).

Плавание в ластах: 8 спортсменов (Артур Артамонов, Алексей Захаров, Виктория Уварова, София Ламах, Анастасия Макаренко, Евгения Тимошенко, София Гречко, Анна Яковлева).

Самбо: 7 спортсменов (Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко, Владислав Руднев, Ангелина Лысенко, Евгения Поздняя).

Скалолазание: 4 спортсмена (Константин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач, Григорий Ильчишин).

Карате: 4 спортсмена (Андрей Заплитный, Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Анжелика Терлюга).

Кикбоксинг: 4 спортсмена (Глеб Мазур, Роман Щербатюк, Дарья Иванова, Алина Мартынюк).

Муай-тай: 3 спортсмена (Дмитрий Шелесько, Александр Ефименко, Анастасия Михайленко).

Прыжки на батуте: 4 спортсмена (Андрей Соколов, Денис Власов, Тимофей Черновой, Диана Денисова).

Танцевальный спорт: 7 спортсменов (Олег Кузнецов, Анна Пономаренко, Екатерина Павленко, Эрл Уильямсон, Вероника Мишко, Эммануэль Каннистраро, Алла Любанецкая).

Джиу-джитсу: 2 спортсмена (Вогдан Мочульский, Константин Шутко).

Ушу: 2 спортсмена (Владимир Шевченко, Орина Иванова).

Аэробика: 2 спортсмена (Станислав Галайда, Анастасия Курашвили).

Черлидинг: 2 спортсмена (Анастасия-Анна Малошенко, Елизавета Тимофеева).

Ориентировка: 2 спортсмена (Илья Отрешко, Елена Бабич).

Сквош: 2 спортсмена (Дмитрий Щербаков, Алина Бушма).

Вейкбординг: 2 спортсмена (Владимир Чуба, София Соколова).

Фридайвинг: 1 спортсменка (Екатерина Садурская).

Гребля: 1 спортсмен (Максим Редько).

Нейтральные спортсмены: Россия и Беларусь

К сожалению, на этих играх также выступит 31 россиянин и 1 белорус в статусе нейтральных спортсменов.

Они представлены в 7 видах спорта, включая самбо, тайский бокс и джиу-джитсу. Украинские спортсмены могут встретиться с ними по шести дисциплинам.

Где смотреть Всемирные игры 2025 в Китае

Трансляции XII Всемирных игр в 2025 году можно будет посмотреть на платформе Суспільне Спорт. Прямые эфиры обеспечит телеканал Суспільне.

Фридайверка Екатерина Садурская, чемпионка прошлых Всемирных игр, рассказала о своем рекорде, получении титула и трудностях, которые она преодолела на пути к победе. Читай больше в нашем интервью.

