Всесвітні ігри 2025 в Китаї: хто представить Україну та у яких видах спорту

Світова спортивна подія, що об’єднує найкращих атлетів у неолімпійських видах спорту, вже сьогодні стартувала в китайському місті Ченду.

З 7 по 18 серпня відбудуться ХІІ Всесвітні ігри 2025 в Китаї, на яких понад 3500 спортсменів зі 100 країн світу змагатимуться за 256 комплектів нагород.

Всесвітні ігри 2025 в Китаї: українська збірна

Україна має багату історію участі у Всесвітніх іграх. Дебютувавши у 1993 році, наша країна здобула 128 нагород, що дозволило їй посісти дев’яте місце в загальному медальному рейтингу.

Найуспішнішими стали ігри 2022 року, коли українці вибороли 45 медалей і посіли третє місце в загальному заліку.

Цьогоріч національна збірна представлена у 19 видах спорту.

Найбільше учасників — по 13 спортсменів, виступатимуть у спортивній акробатиці, паверліфтингу та підводному плаванні.

Склад української команди

Спортивна акробатика: 13 спортсменів (Іван Горлач, Станіслав Кукурудз, Софроній Давиденко, Іван Лабунець, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш, Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська, Аліна Пугач, Каріна Островська, Еліна Козачанська, Євфросинія Кривицька).

Паверліфтинг: 12 спортсменів (Микола Бараннік, Віталій Коломієць, Володимир Рисєв, Анатолій Новописьменний, Костянтин Мусієнко, Олексій Бичков, Андрій Шевченко, Тетяна Біла, Анастасія Дерев’янко, Лариса Соловйова, Дар’я Русаненко, Валентина Загоруйко).

Плавання в ластах: 8 спортсменів (Артур Артамонов, Олексій Захаров, Вікторія Уварова, Софія Ламах, Анастасія Макаренко, Євгенія Тимошенко, Софія Гречко, Анна Яковлєва).

Самбо: 7 спортсменів (Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв, Ангеліна Лисенко, Євгенія Поздня).

Скелелазіння: 4 спортсмени (Костянтин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач, Григорій Ільчишин).

Карате: 4 спортсмени (Андрій Заплітний, Валерій Чоботар, Різван Талібов, Анжеліка Терлюга).

Кікбоксинг: 4 спортсмени (Гліб Мазур, Роман Щербатюк, Дарина Іванова, Аліна Мартинюк).

Муай-тай: 3 спортсмени (Дмитро Шелесько, Олександр Єфименко, Анастасія Михайленко).

Стрибки на батуті: 4 спортсмени (Андрій Соколов, Денис Власов, Тимофій Черновий, Діана Денисова).

Танцювальний спорт: 7 спортсменів (Олег Кузнєцов, Анна Пономаренко, Катерина Павленко, Ерл Вільямсон, Вероніка Мишко, Емануель Канністраро, Алла Любанецька).

Джиу-джитсу: 2 спортсмени (Вогдан Мочульський, Костянтин Шутко).

Ушу: 2 спортсмени (Володимир Шевченко, Орина Іванова).

Аеробіка: 2 спортсмени (Станіслав Галайда, Анастасія Курашвілі).

Черлідинг: 2 спортсмени (Анастасія-Анна Малошенко, Єлизавета Тимофєєва).

Орієнтування: 2 спортсмени (Ілля Отрешко, Олена Бабич).

Сквош: 2 спортсмени (Дмитро Щербаков, Аліна Бушма).

Вейкбординг: 2 спортсмени (Володимир Чуба, Софія Соколова).

Фрідайвінг: 1 спортсменка (Катерина Садурська).

Веслування: 1 спортсмен (Максим Редько).

Нейтральні спортсмени: Росія та Білорусь

На жаль, на цих іграх також будуть виступати 31 росіянин та 1 білорус у статусі нейтральних спортсменів.

Вони представлені у 7 видах спорту, включно з самбо, тайським боксом та джиу-джитсу. Українські спортсмени можуть зустрітися з ними в шести дисциплінах.

Де дивитися Всесвітні ігри 2025 в Китаї

Трансляції ХІІ Всесвітніх ігор 2025 року можна буде переглянути на платформі Суспільне Спорт. Прямі ефіри забезпечить телеканал Суспільне.

Фрідайверка Катерина Садурська, чемпіонка минулих Всесвітніх ігор, розповіла про свій рекорд, здобуття титулу та труднощі, які вона подолала на шляху до перемоги. Читай більше в нашому інтерв’ю.

