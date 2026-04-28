Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі зійдуться в рингу наприкінці 2026 року: деталі

Колишній дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа перериває довгу паузу у кар’єрі. Британський боксер повернеться на ринг 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Його суперником стане потужний албанський нокаутер Крістіан Пренга. Про це пише The Ring.

Шлях крізь випробування

Для 36-річного Джошуа цей поєдинок стане першим після трагічних подій грудня минулого року. Боксер потрапив у важку автомобільну аварію в Лагосі, яка забрала життя двох його близьких друзів.

Попри те, що сам Ентоні відбувся незначними травмами, його подальша кар’єра тривалий час залишалася під питанням. Лише через місяць після катастрофи боксер у емоційному відеозверненні підтвердив, що знаходить у собі сили повернутися до спорту.

Генеральна репетиція перед боєм століття

Бій проти Пренги розглядається як проміжний етап перед грандіозним протистоянням із Тайсоном Ф’юрі. Туркі Аль аш-Шейх, голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії, вже підігрів інтерес фанатів, повідомивши: контракт на бій Джошуа — Ф’юрі підписано. Очікується, що ця історична зустріч відбудеться наприкінці 2026 року і транслюватиметься на платформі Netflix.

Сам Джошуа наполіг на розминці, щоб відновити кондиції та відчути ринг.

Я взяв час, щоб зібратися з думками та відбудувати себе. Сьогодні — наступний крок у цій подорожі, — заявив боксер у своєму пресрелізі.

Хто такий Крістіан Пренга

Суперник британця, 35-річний албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО), наразі проживає у США. Хоча він ще не боксував на топ-рівні, його статистика вражає — 100% перемог нокаутом. Пренга впевнений, що Джошуа припустився помилки, обравши його для тюнап-файту.

Вони мене недооцінюють, і я цьому радий. Я зіпсую всі їхні плани та шокую світ у липні, — пообіцяв Пренга.

Бекграунд Джошуа

Це буде вже п’ятий візит Ентоні до Саудівської Аравії, де він раніше перемагав Енді Руїса, Отто Валліна та Френсіса Нганну, але поступався Олександру Усику. Останній раз Джошуа виходив у ринг 19 грудня в Маямі, коли зупинив блогера-боксера Джейка Пола за десять днів до фатальної аварії.

Поєдинок Джошуа — Пренга відбудеться в рамках киберспортивного фестивалю Esports World Cup і буде ексклюзивно транслюватися медіасервісом DAZN.

