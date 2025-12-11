Ентоні Джошуа vs Джейк Пол: коли буде бій та де дивитись трансляцію в Україні

Британський екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа зустрінеться з американським ютубером і боксером Джейком Полом у санкціонованому поєдинку 19 грудня 2025 року. Деталі поєдинку та де його можна дивитись читай у матеріалі.

Джошуа vs Пол: де дивитись бій в Україні

Бій відбудеться в Маямі (США) на арені Kaseya Center, де очікується велика кількість глядачів — понад 20 тисяч. Початок програми буде о 20:00 за східним часом США, тобто о 03:00 ранку 20 грудня за київським часом. Головний поєдинок заплановано на 23:00 ET (06:00 за Києвом).

Це перший бій Джошуа після поразки від Деніела Дюбуа, де він втратив титул IBF. Пол, який раніше переміг Майка Тайсона, прагне довести свою силу проти елітного боксера. Контракт підписано на 10 раундів, але без титулів на кону — це буде комерційний поєдинок.

В Україні трансляція ексклюзивно на Netflix — без додаткової плати для підписників сервісу. Сервіс доступний через додаток або сайт, з українськими субтитрами.

Якщо ти не маєш акаунта на платформі, підписка коштує від 4,99 євро/місяць. Бій не транслюватиметься на українських ТБ-каналах.

