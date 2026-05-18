Попросив не галасувати у дворі: у Києві жінка вистрелила в чоловіка і втекла

У Святошинському районі столиці правоохоронці затримали 43-річну місцеву мешканку, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку на проспекті Академіка Корольова та поранила чоловіка — подробиці читай в матеріалі.

Поліцейські Києва повідомили про підозру киянці, яка влаштувала стрілянину в Києві

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві, інцидент стався після того як 27-річний киянин зробив зауваження компанії людей, які відпочивали біля багатоповерхівки та поводилися надто голосно.

У відповідь на прохання дотримуватися тиші між громадянами спалахнув словесний конфлікт, під час якого зловмисниця раптово дістала пістолет, здійснила кілька пострілів у бік потерпілого та швидко втекла з місця події.

Потерпілого з вогнепальними поранення руки та живота невідкладно госпіталізували до лікарні, про що правоохоронцям повідомив лікар швидкої медичної допомоги.

Читати на тему Атака на Вільнянськ: російський дрон поцілив у приміський поїзд, є поранені

Для встановлення особи та затримання стрільчині оперативники Святошинського управління поліції спрацювали спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу. Фігурантку вдалося розшукати за гарячими слідами та затримати в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем її проживання.

Під час санкціонованого обшуку в оселі затриманої поліцейські виявили та вилучили пістолет і набої до нього, які наразі вже скеровані на проведення відповідних експертиз.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень).

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання — від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання затриманій запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли, що на Хмельниччині водій стріляв у поліцейських — читай в матеріалі подробиці інциденту.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!