День музеїв 2026 у Києві 18 травня: які культурні заклади столиці можна відвідати безкоштовно

У травні 2026 року традиційно відзначають Міжнародний день музеїв, і багато музеїв Київ в цей день можна відвідати безкоштовно.

Частина закладів проводить акцію саме 18 травня, а деякі — напередодні або в окремі дні місяця. Це чудова нагода безкоштовно побачити виставки, історичні експозиції та сучасне мистецтво.

Тож куди піти на День музеїв 2026, і де буде безкоштовний вхід — у матеріалі.

Безкоштовне відвідування музеїв Києва На День музеїв 2026

Портал Кyiv.info поділився переліком місць, в яких чекають на тебе абсолютно безкоштовно:

Національний музей Київська картинна галерея — вулиця Терещенківська, 9. Вільний вхід: 17–18 травня.

— вул. Володимирська, 1. Безкоштовно 18 травня, а також в останню середу місяця — 27 травня. Музей Ханенків — вул. Терещенківська, 15–17. Вільний доступ до внутрішнього дворика та окремих подій в останню середу місяця.

— вул. Богдана Хмельницького, 7. День безкоштовного входу — 27 травня. Національний художній музей України — вул. Михайла Грушевського, 6. Безкоштовний вхід 18 травня.

— Кловський узвіз, 8. Відвідати безкоштовно можна 17 травня. Національний музей Голодомору-геноциду — вул. Лаврська, 3. Вхід вільний 18 травня, а 24 травня — безкоштовно для студентів і пенсіонерів.

— вул. Велика Васильківська / Басейна, 1/3-2. Вхід безкоштовний для всіх протягом року. America House Kyiv — вул. Миколи Пимоненка, 6. Вхід вільний, але потрібен паспорт і може знадобитися попередня реєстрація.

— вул. Липська, 16. Простір актуального мистецтва та виставок. LERA LITVINOVA GALLERY — вул. Набережно-Рибальська, 3/9. Безкоштовні виставки сучасного українського мистецтва.

— вул. Рейтарська, 21. Галерея сучасного мистецтва з вільним входом. Музей непотрібних речей — вул. Євгена Маланюка, 112. Незвична колекція речей, знайдених на сміттєзвалищах.

І ще порада: бери із собою документи, що підтверджують право на пільги. Студенти, пенсіонери, військові та інші категорії відвідувачів у багатьох музеях можуть проходити безкоштовно не лише у святкові дні, а й протягом року.

