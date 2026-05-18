День музеїв 2026 у Києві 18 травня: які культурні заклади столиці можна відвідати безкоштовно

У травні 2026 року традиційно відзначають Міжнародний день музеїв, і багато музеїв Київ в цей день можна відвідати безкоштовно.
Частина закладів проводить акцію саме 18 травня, а деякі — напередодні або в окремі дні місяця. Це чудова нагода безкоштовно побачити виставки, історичні експозиції та сучасне мистецтво.
Тож куди піти на День музеїв 2026, і де буде безкоштовний вхід — у матеріалі.
Безкоштовне відвідування музеїв Києва На День музеїв 2026
Портал Кyiv.info поділився переліком місць, в яких чекають на тебе абсолютно безкоштовно:
- Національний музей Київська картинна галерея — вулиця Терещенківська, 9. Вільний вхід: 17–18 травня.
- Національний музей історії України — вул. Володимирська, 1. Безкоштовно 18 травня, а також в останню середу місяця — 27 травня.
- Музей Ханенків — вул. Терещенківська, 15–17. Вільний доступ до внутрішнього дворика та окремих подій в останню середу місяця.
- Музей історії міста Києва — вул. Богдана Хмельницького, 7. День безкоштовного входу — 27 травня.
- Національний художній музей України — вул. Михайла Грушевського, 6. Безкоштовний вхід 18 травня.
- Державний музей іграшки — Кловський узвіз, 8. Відвідати безкоштовно можна 17 травня.
- Національний музей Голодомору-геноциду — вул. Лаврська, 3. Вхід вільний 18 травня, а 24 травня — безкоштовно для студентів і пенсіонерів.
- PinchukArtCentre — вул. Велика Васильківська / Басейна, 1/3-2. Вхід безкоштовний для всіх протягом року.
- America House Kyiv — вул. Миколи Пимоненка, 6. Вхід вільний, але потрібен паспорт і може знадобитися попередня реєстрація.
- Галерея протестного мистецтва — вул. Липська, 16. Простір актуального мистецтва та виставок.
- LERA LITVINOVA GALLERY — вул. Набережно-Рибальська, 3/9. Безкоштовні виставки сучасного українського мистецтва.
- The Naked Room — вул. Рейтарська, 21. Галерея сучасного мистецтва з вільним входом.
- Музей непотрібних речей — вул. Євгена Маланюка, 112. Незвична колекція речей, знайдених на сміттєзвалищах.
- Музей пожежної справи — вулиця Малиновського, 6. Вхід зазвичай безкоштовний, але варто уточнювати перед візитом.
І ще порада: бери із собою документи, що підтверджують право на пільги. Студенти, пенсіонери, військові та інші категорії відвідувачів у багатьох музеях можуть проходити безкоштовно не лише у святкові дні, а й протягом року.
