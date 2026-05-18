Петер Мадяр знайшов у міністерстві мішки зі знищеними документами партії Орбана

В урядовому кварталі Будапешта розгорається гучний скандал, який може мати серйозні юридичні наслідки для оточення Віктора Орбана. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оприлюднив докази ймовірних махінацій та незаконного використання державних ресурсів партією Фідес.

У неділю, 17 травня, Петер Мадяр особисто спустився у підвали колишньої будівлі Міністерства будівництва та транспорту, де зафіксував на відео результати «термінового прибирання» попередньої влади. Відповідний ролик з’явився на його офіційній сторінці у Facebook, миттєво викликавши резонанс у суспільстві.

За словами Мадяра, знахідка нагадує кадри з детективного фільму про корумпованих чиновників. У підземеллях відомства, яке раніше очолював один із найближчих соратників Орбана Янош Лазар, виявили гору мішків із подрібненими документами та коробки з партійною агітацією.

Дивіться, що ми знайшли у підвалі колишнього міністерства Яноша Лазара. Це мішки зі знищеними документами, листівками з логотипами Фідес та атрибутика DPK (Digitális Polgári Kör — мережа онлайн-спільнот, підконтрольна партії Орбана), — прокоментував Мадяр, демонструючи вміст підвалу на камеру.

За попередніми підрахунками, у приміщенні знайдено від 15 до 20 мішків із паперовою тирсою. Мадяр припускає, що чиновники намагалися знищити сліди певної діяльності в авральному режимі, але масштаби були настільки великими, що частину доказів просто не встигли утилізувати або вивезти.

За даними Daily News Hungary, серед знахідок — не лише знищені папери, а й цілі агітаційні матеріали: листівки, прапори та плакати з гаслом Фідес — Безпечний вибір. Основне питання, яке ставить очільник уряду: чому партійна символіка зберігалася в державній установі та чи не за кошти платників податків вона виготовлялася?

Петер Мадяр наголосив, що цей інцидент — не просто політичне непорозуміння, а прямий привід для порушення кримінальних справ за кількома статтями:

незаконне фінансування політичних партій;

зловживання службовим становищем;

використання державних ресурсів (приміщень та персоналу) в інтересах приватної політичної сили.

Реакція та подальші кроки

Ситуація вже вийшла на рівень офіційних перевірок. Петер Мадяр запевнив, що всі виявлені матеріали будуть ретельно досліджені, а роль державних службовців у «виборчій кухні» попередньої влади — встановлена.

Державне аудиторське управління має негайно взятися за цю справу. Поліція також проведе розслідування, щоб з’ясувати, хто саме віддавав накази зберігати партійні матеріали в міністерстві та знищувати документи перед зміною влади, — заявив прем’єр.

Наразі правоохоронні органи готуються до проведення експертизи подрібнених паперів — сучасні технології дозволяють частково відновити текст навіть після шредера.

Ця знахідка може стати лише верхівкою айсберга у розслідуванні діяльності уряду Віктора Орбана. Офіс Мадяра обіцяє оприлюднити результати перевірки, щойно слідчі завершать роботу в підвалах колишнього Мінтрансу.

