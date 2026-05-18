Петер Мадьяр нашел в министерстве мешки с уничтоженными документами партии Орбана

В правительственном квартале Будапешта разгорается громкий скандал, который может иметь серьезные юридические последствия для окружения Виктора Орбана. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обнародовал доказательства вероятных махинаций и незаконного использования государственных ресурсов партией Фидес.

В воскресенье, 17 мая, Петер Мадьяр лично спустился в подвалы бывшего здания Министерства строительства и транспорта, где зафиксировал на видео результаты срочной уборки предыдущей власти. Соответствующий ролик появился на его официальной странице в Facebook, мгновенно вызвав резонанс в обществе.

Скандал с документами Орбана в Венгрии

По словам Мадьяра, находка напоминает кадры из детективного фильма о коррумпированных чиновниках. В подземельях ведомства, которое ранее возглавлял один из ближайших соратников Орбана Янош Лазар, обнаружили гору мешков с измельченными документами и коробки с партийной агитацией.

Смотрите, что мы нашли в подвале бывшего министерства Яноша Лазара. Это мешки с уничтоженными документами, листовки с логотипами Фидес и атрибутика DPK (Digitális Polgári Kör — сеть онлайн-сообществ, подконтрольная партии Орбана), — прокомментировал Мадьяр, демонстрируя содержимое подвала на камеру.

По предварительным подсчетам, в помещении найдено от 15 до 20 мешков с бумажной трухой. Мадьяр предполагает, что чиновники пытались уничтожить следы определенной деятельности в авральном режиме, но масштабы были настолько велики, что часть доказательств просто не успели утилизировать или вывезти.

По данным Daily News Hungary, среди находок — не только уничтоженные бумаги, но и вполне целые агитационные материалы: листовки, флаги и плакаты с лозунгом Фидес — Безопасный выбор. Основной вопрос, который ставит глава правительства: почему партийная символика хранилась в государственном учреждении и не за средства ли налогоплательщиков она изготавливалась?

Петер Мадьяр подчеркнул, что этот инцидент — не просто политическое недоразумение, а прямой повод для возбуждения уголовных дел по нескольким статьям:

незаконное финансирование политических партий;

злоупотребление служебным положением;

использование государственных ресурсов (помещений и персонала) в интересах частной политической силы.

Реакция и дальнейшие шаги

Ситуация уже вышла на уровень официальных проверок. Петер Мадьяр заверил, что все обнаруженные материалы будут тщательно исследованы, а роль государственных служащих в избирательной кухне предыдущей власти — установлена.

Государственное аудиторское управление должно немедленно взяться за это дело. Полиция также проведет расследование, чтобы выяснить, кто именно отдавал приказы хранить партийные материалы в министерстве и уничтожать документы перед сменой власти, — заявил премьер.

Сейчас правоохранительные органы готовятся к проведению экспертизы измельченных бумаг — современные технологии позволяют частично восстановить текст даже после шредера.

Эта находка может стать лишь верхушкой айсберга в расследовании деятельности правительства Виктора Орбана. Офис Мадяра обещает обнародовать результаты проверки, как только следователи завершат работу в подвалах бывшего Минтранса.

