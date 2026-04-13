На выборах в Венгрии 2026 года побеждает партия Мадяра Тиса

В Венгрии прошли парламентские выборы, результаты которых знаменуют завершение многолетнего доминирования Виктора Орбана и его политической силы.

По итогам подсчета 98,93% голосов, обнародованных Национальной избирательной комиссией, убедительную победу одержала оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадяром.

Оппозиция не просто обошла действующую власть, но получила мандат на полное переформатирование страны, заручившись поддержкой 69,35% избирателей, что обеспечивает ей 138 мест в парламенте. Это превышает порог в 133 голоса, необходимые для формирования конституционного большинства.

Выборы в Венгрии 2026: результаты подсчета 99% голосов

Партия Виктора Орбана Фидес, годами удерживавшая власть в стране, по предварительным данным, получила лишь 27,64% голосов, что конвертируется в 55 мандатов. Такой результат стал самым плохим для действующего премьера за десятилетие.

Кроме двух главных конкурентов, в парламент также проходит праворадикальная партия Россия Ласло Тороцкая, которая набрала 3,02% и получила 6 мест.

Электоральная карта страны продемонстрировала тотальное преимущество Тисы не только в столице, но и в мажоритарных округах, где кандидаты от Мадяра победили в 93 из 106 округов. Окончательные цифры, учитывая голоса зарубежных избирателей, будут официально обнародованы до 18 апреля, однако математическая победа оппозиции уже бесспорна.

Киев мгновенно отреагировал на результаты выборов в Венгрии, видя у них шанс на кардинальное улучшение двусторонних отношений, долгое время напряженных.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра и партию Тиса с убедительным результатом, отметив, что для Украины важен конструктивный подход соседа. Глава государства подчеркнул готовность Киева к совместной работе ради безопасности и стабильности в Европе, отметив стремление миллионов европейцев к сотрудничеству.

Более подробную позицию высказало Министерство иностранных дел Украины. Глава ведомства Андрей Сибига назвал эти выборы историческими и прозрачными, а рекордную явку избирателей – свидетельством переломного момента для венгерского народа.

Украинский дипломат подчеркнул, что Киев открыт к новой странице в отношениях и готов совместно искать решение давних проблем. Ключевым аспектом будущего сотрудничества должно стать обеспечение европейских стандартов для национальных меньшинств — как венгерского в Украине, так и украинского в Венгрии.

