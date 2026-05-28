Когда выйдет 9 сезон Новобранца: дата премьеры, сюжет и вернутся ли главные герои

Поклонники Новобранца имеют повод радоваться: история Джона Нолана ещё точно не заканчивается.

Сериал Новобранец официально продлили на 9 сезон, и для фанатов это была не просто хорошая новость, а и вполне логичный продюсерский шаг.

Несмотря на то, что шоу выходит с 2018 года, оно до сих пор держится в топах канала и стабильно собирает высокие рейтинги. А это для полицейского сериала — почти редкость.

Новобранец 9 сезон: дата выхода

Самое главное: ABC уже официально подтвердил 9 сезон. Более того, канал настолько верит во франшизу, что параллельно готовит новый спин-офф Новобранец: Север. Это означает, что Новобранец точно не собираются закрывать в ближайшее время.

Когда именно выйдет 9 сезон, пока не объявили, но дата выхода довольно предсказуема.

Последние три сезона стартовали зимой — в январе или феврале. Восьмой сезон, например, вышел 6 января 2026 года. Поэтому:

Наиболее вероятная дата выхода 9 сезона сериала Новобранец — январь 2027 года.

Что будет дальше по сюжету — пока держат в секрете, но сериал оставил достаточно зацепок. Больше всего фанаты ждут развития отношений Люси Чен и Тима Брэдфорда. После всех конфликтов и примирений зрители уже буквально требуют свадьбу.

Также сериал активно подводит Нолана к новому карьерному этапу — вполне возможно, в 9 сезоне он начнёт двигаться к должности капитана.

Отдельно сценаристы, вероятно, разовьют тему коррупции внутри системы, которую активно затрагивали в 8 сезоне.

О чём сериал Новобранец

Для тех, кто только планирует присоединиться к просмотру сериала, расскажем, что Новобранец — это история Джона Нолана — мужчины, который в 40 лет кардинально изменил жизнь и стал новичком в полиции Лос-Анджелеса.

Главную роль уже много лет играет Натан Филлион, и именно на его харизме во многом держится успех сериала.

Интересно, что шоу частично основано на реальной истории офицера LAPD Уильяма Норкросса, который пришёл в полицию в 45 лет.

За восемь сезонов сериал не просто выжил — он смог постоянно обновлять сюжет и персонажей. Если первые сезоны были больше про адаптацию Нолана к новой профессии, то сейчас история уже превратилась в масштабную франшизу с романтическими линиями, политическими конфликтами и большими криминальными делами.

Но, если честно, главный феномен Новобранца в том, что он не пытается быть серьёзной драмой.

Сериал балансирует между экшеном, юмором, романтикой и человеческими историями — именно поэтому зрители до сих пор не устали от него даже после восьми сезонов.

