Попутного ветра: теплые поздравления выпускникам от родителей и учителей

Школьный выпускной — это то, что происходит с тобой раз в жизни. И вот уже неистово стучит сердце, горло сжимает волнение, а на глаза навертываются слезы — и ты хочешь поймать это мгновение в мельчайших деталях, чтобы потом, вспоминая его, еще раз пережить острую радость и боль окончательного взросления. Как поздравить выпускников в этот решающий момент, чтобы слова были теплыми и меткими — читай в материале.

Поздравление выпускникам от родителей своими словами

В день выпускного в школе не только школьники, но и их родители испытывают сильнейшее волнение. Вспоминают, как когда-то приводили своих детей в первый класс, первые замечания в дневнике, строгие разговоры о дисциплине и оценках. Кажется, годы промчались слишком быстро, и даже не верится, что страницы школьного альбома заполнена до последней. С ноткой ностальжи и светлым взглядом в будущее — поздравления выпускникам от родителей.

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Вот и настал, пожалуй, один из самых важных дней в вашей жизни — выпускной, а это значит, что вы уже взрослые и должны идти своим путем. Я желаю вам вспоминать школьные годы только с теплотой, на всю жизнь сохранить своих школьных друзей и помнить учителей, потому что именно им вы обязаны своими знаниями не только по физике и математике, но и пониманием жизни.

Я желаю вам сделать правильный выбор и найти не просто профессию, а любимое и нужное дело, которое станет вашей самореализацией. Желаю преодолеть все препятствия и неудачи, и в будущем получить все, что хотите. Идите только вперед и никогда не отступайте.

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Поздравляю с выпускным! Говорят, школьные годы — лучшие, их не повторить! Но я желаю тебе, чтобы жизнь удивляла тебя сюрпризами и пусть самое интересное ждет впереди! Пусть взрослая жизнь будет успешной. Пусть каждая дверь, куда тебе придется постучаться, открывается! Воплощай свои мечты в жизнь и чувствуй счастье каждую секунду!

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С выпускным тебя! С началом новой взрослой жизни. Желаю выбрать верный путь и уверенно идти к своей цели. Пусть останутся рядом лучшие друзья и чудесные воспоминания о школьных годах.

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Вот он и пришел, этот радостный и немного грустный день. День прощания со школой, день, который откроет тебе широкий путь к мечтам. Поздравляю с выпускным и желаю тебе никогда не сдаваться и уверенно идти к поставленным целям, и пусть путь к ним будет без препятствий. Пусть школьные годы оставят отличный привкус мечтаний, верной дружбы и первой влюбленности. Светлого, мирного, перспективного будущего!

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Поздравляю вас с выпускным и хочу пожелать не бояться перемен. Идите смело навстречу своим великим мечтам. Пусть за порогом школы вас ждет интересный и непредсказуемый мир, в котором вы непременно достигнете своего, сможете твердо встать на ноги и воплотить самые смелые планы! Желаю удачи, вдохновения и позитивного настроения! А мы, родители, сделаем все, что возможно, чтобы ваши мечты стали реальностью.

Поздравление выпускникам от родителей в стихах

Идите смело по дороге:

Рискуйте, действуйте с умом.

Смотрите в даль, а не под ноги,

Пусть жизнь идет своим чередом.

Не забывайте друг о друге,

Держитесь вместе вы всегда.

Помочь в тяжелую минуту

Вам смогут школьные друзья.

Родителей не забывайте.

Они — мудрее мудрецов!

Советов лишних не давайте

И сторонитесь подлецов!



***

На перекрёстке дорог вы стоите,

Каждый, своей тропой пойдёт,

Всегда, только вперёд смотрите,

Стремитесь за мечтой в полёт.

Пусть вам, выпускники, сегодня,

Любое дело будет по плечу,

Как, классный ваш руководитель,

В большую жизнь, вас проводить хочу!



Поздравление выпускникам от классного руководителя в прозе

На время обучения в школе класс становится чем-то большим, чем просто коллектив однокашников. Здесь рождается дружба и любовь, разрешаются первые споры и каждый стремится найти свое место под солнцем. А классный руководитель иногда знает о своих учениках гораздо больше, чем родители. Поэтому сразу разорвать связь, которая складывалась годами, — тяжело. Как поздравить классному руководителю своих выпускников — читай дальше.

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Поздравляю с выпускным вас, дорогие мои дети! Так не хочется расставаться с вами, но я надеюсь, что иногда вы будете возвращаться в школу, в наш класс, ко мне. Дети, я хочу, чтобы вы знали: каждый из вас особенный, талантливый и достойный хорошей судьбы. Никогда не бойтесь проявлять себя. Никогда не отступайте от своей цели. Никогда не оставайтесь в стороне от чего-то важного. Я хочу пожелать вам настоящего счастья, искренней и взаимной любви, крепкого здоровья и непременно успеха в профессии. В добрый путь, мои замечательные выпускники!

Поздравляю с выпускным, дорогие мои дети, мои замечательные выпускники! Желаю, чтобы жизнь не сломала ни одного из вас. Желаю всем обрести подлинное счастье, верную любовь и успех. Оставайтесь всегда смелыми, добрыми, целеустремленными людьми. И пусть выпускной станет для вас первым шагом на пути к новым победам.

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Дорогие мои выпускники! С легким сердцем отпускаю вас во взрослую жизнь. Вы взяли из школы все, что она могла дать, а теперь здесь останутся хорошие воспоминания о вас. Понимаю, что пришло время, когда вам нужно идти вперед, искать свой путь, свое предназначение. Пусть все ваши мечты сбудутся, пусть реальность будет даже лучше, чем самые дерзкие планы. Берегите близких людей, верьте в себя и никогда не сдавайтесь! Мирного нам всем неба!

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Дорогие выпускники, вот вы и подобрались к окончанию школы. Вместе мы прошли через все проблемы, преодолели все невзгоды — и у нас все получилось! Удачи вам в будущем, удачи в каждом жизненном выборе и попутного ветра вашим парусам!

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Мои уважаемые выпускники! Каждый из вас — яркий и неповторимый, и я буду помнить вас всегда. Желаю вам открыть для себя безграничный мир возможностей! Желаю жить так, чтобы ощутить радость от каждого нового дня! Найдите свое счастье в жизни. Пусть ваш путь будет светлым и наполненным добром и любовью!

Поздравление выпускникам в стихах от классного руководителя

Поздравление выпускникам могут быть и стихотворными. Мы подобрали тебе это стихотворение, но, возможно, ты решишь сочинить несколько строчек сам (-а).

Вам желаем доброго пути,

Свое счастье поскорей найти!

Сдать экзамены, удачно поступить,

Но родную школу вашу не забыть!

Пусть все сложится, как вы и загадали,

Все исполнится, о чем всегда мечтали.

Вам желаем счастья и добра,

В жизни вам ни пуха, ни пера!

Поздравление первой учительницы выпускникам в прозе

Первая учительница помнит учеников с детства, часто хранит их первые рисунки и рассказы, записки и шпаргалки. Все это — клад, ценность которого понимается только с годами. Поздравление выпускникам от первой учительницы — читай дальше.

Дорогие выпускники, дорогие дети! Примите мои поздравления! Со мной вы впервые вошли в класс и сели за парты, со мной вы впервые открыли книги и тетради, и я до сих пор помню ваши первые успехи, мечты, и даже ошибки. Дети, сегодня я хочу пожелать вам успеха в осуществлении самых смелых желаний. Пусть вам будут неизвестны страхи и разочарования, пусть у вас будет достаточно сил, рвения, вдохновения, креатива, таланта, настойчивости и оптимизма, чтобы стать настоящими людьми. Счастья вам и любви.

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Дорогие мои дети, вот и прошло время ваших школьных лет! Мои выпускники! Поздравляю вас с этим днем! Желаю смело броситься в свое будущее, показать миру все свои знания и отдать во благо людям все свои навыки! Идите по жизни уверенно, не пугайтесь трудностей, найдите единомышленников! Пусть у каждого из вас будет любимое дело, а вместе с ним любовь, счастье и неугасающее чувство радости! Мира нам всем!

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Дорогие мои выпускники, с праздником! Я помню, какими крохами вы пришли в первый класс. С первой минуты вы поселились в моем сердце, и до сих пор остаетесь в нем. Мне было радостно учить вам всему. И было грустно расставаться, но вам нужно было идти вперед. Как и сейчас. Вы отправляетесь в увлекательное путешествие под названием жизнь, так пусть оно принесет вам много радости и счастья!

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Дорогие выпускники, примите мои поздравления! На моих глазах вы выросли, стали взрослыми и самостоятельными людьми. Как быстро пролетело это время, но как долго оно будет оставаться в моем сердце. Счастливого вам пути и легких подъемов!

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Дорогие мои, любимые ученики, вот и окончен первый этап познания этого мира. Вы все молодцы, каждый из вас достоин тысячи похвал, уважения и любви. Продолжайте достигать намеченных целей, старайтесь идти только вперед. Поздравляю вас с праздником! Счастья вам и мира!

Поздравление выпускникам от первой учительницы в стихотворении

Я помню ваши первые шаги

По нашим шумным школьным коридорам.

Но лет прошло немало, и смогли

Вы знаний накопить с трудом упорным.

Сегодня выпускается ваш класс —

Событие тоскливое немного.

Так пусть будет удачливой для вас

Извилистая по судьбе дорога!

Желаю, чтобы трудности сломить,

У вас непревзойдённо получалось,

Чтоб вы смогли успехов накопить

Себе и всем родным своим на радость!

Надеюсь, ты найдешь среди подобранных нам близкие тебе поздравления своим выпускникам. Счастливого вам праздника!

Возможно, ты хочешь узнать, что можно вручить учителю на выпускной — читай об идеях подарков.

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