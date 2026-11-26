Корейская дорама Второй брак императрицы только что завершился на Disney+, однако зрителей сериала уже интересует, возможно ли продолжение и когда его ждать. Рассказываем, что известно о планах шоуранеров корейского роментези и о чем может рассказать новый сезон.

Будет ли 2 сезон дорамы Второй брак императрицы

Десятый эпизод популярной дорамы не раскрыл все сюжетные линии, которые есть в веб-романе автора Alphatart. Завершение первого сезона ознаменует новый этап в жизни Навье, который можно легко расширить еще на один сезон. Однако пока шоуранеры проекта не сообщали о создании 2 сезона дорамы.

Что говорят творцы и актеры о продолжении Второго брака императрицы

Генеральный директор Studio N, продюсер сериала Мишель Квон прямо не подтвердила планы студии на второй или даже третий сезон Второго брака императрицы, однако сообщила следущие интересные подробности в интервью Time:

— Если проект будет успешным, история может получить продолжение во 2-м и 3-м сезонах. Мы решили вместить как можно больше событий в примерно 10 эпизодах, сделав это максимально увлекательным способом.

Между тем, издание StarNewsKorea сообщило о том, что исполнительница роли Рашты актриса Ли Се Ен рассказала о своем желании вернуться к этой роли в следующем сезоне. Однако, по ее словам, пока не было конкретных обсуждений продолжения романтической телеистории.

О чем может быть 2 сезон Второго брака императрицы

В продолжении дорамы создатели могли бы раскрыть следующие интересные сюжетные линии.

Внимание, дальше возможны спойлеры! Новый сезон дорамы может сосредоточиться на свадьбе и жизни Навье и Хейнри в Западном королевстве. Еще один интересный сюжет — это дальнейшая судьба Рашты, получившей возможность реализовать свои властные амбиции. Также Навье до сих пор не знает, что загадочной птицей Квин был Хейнри.

Проект имеет очень хорошие просмотры, он получил статус самой популярной локальной оригинальной премьеры всех времен на Disney+ и Hulu в мире. Так что, вероятно, второму сезону романтического фэнтези все-таки быть!

Ранее мы писали о графике выхода серий Второго брака императрицы и что известно о первом сезоне.

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