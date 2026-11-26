Организационный комитет Нацотбора на Евровидение-2027 дисквалифицировал группу SPOKUSY из-за скандала вокруг ее сооснователя и гитариста Игоря Черепанова. Такое решение было принято на заседании 26 ноября, сообщает Суспільне.

Нацотбор Евровидения-2027: причина дисквалификации SPOKUSY

Основанием для дисквалификации стало нарушение пункта 4.6 правил Национального отбора. Он предусматривает, что участники не должны иметь случаев неэтичного поведения или высказываний как во время отбора, так и в прошлом.

Общественный вещатель объяснил, что перед утверждением лонглиста Нацотбора на Евровидение-2027 все участники проходят проверку на наличие репутационных рисков. Однако на момент проверки оргкомитетом информация о недопустимом поведении гитариста группы не была обнародована.

После волны обвинений в сети по поводу непристойного общения гитариста SPOKUSY Игоря Черепанова с несовершеннолетними Оргкомитет созвал внеочередное собрание.

Суспільне категорически осуждает отношения, груминг и любую коммуникацию сексуального характера с несовершеннолетними, — говорится в сообщении.

Таким образом, количество участников Нацотбора сократилось до 17.

Что известно о скандале с гитаристом SPOKUSY Игорем Черепановым

После обнародования списка участников Нацотбора-2027 в сети появились обвинения в груминге в адрес 42-летнего Черепанова. Музыкальный менеджер Юлия Мантикора публично обвинила гитариста в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Она показала скриншоты личной переписки музыканта с малолетними девушками, часть которой велась непосредственно с официальной Instagram-страницы клуба Теплый ламповый. Черепанов является арт-директором этого ночного клуба.

На опубликованных кадрах видно, что девушки не скрывали своего возраста, а артист комментировал их внешность и давал советы интимного характера.

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Позже в редакцию Суспільне обратилась одна из девушек, фигурирующих в переписках. Она рассказала, что в возрасте 14–16 лет часто посещала клуб Теплый ламповый, где Черепанов домогался ее и ее подруг.

По словам девушки, Черепанов угощал несовершеннолетним алкоголем. Она также утверждает, что бармен клуба знал о возрасте посетительниц, но все равно наливал им алкоголь.

Другая девушка по имени Дарина сообщила, что в 17-летнем возрасте получила от Черепанова предложение создать арт для его предыдущей группы Aghiazma. После встречи в клубе он пригласил ее в бар на Арсенальной, угостил пивом, а во время прогулки возле парка попытался поцеловать, несмотря на ее отказ.

Реакция Игоря Черепанова

В комментарии журналистам Суспільне Черепанов назвал обвинения “клеветой”. Музыкант заверил, что придерживается четкой позиции — “никаких романтических отношений и встреч с девушками до 18 лет”.

В то же время он признал, что мог “написать в личные сообщения какие-то глупости в шутливой форме, не понимая возраста”, а опубликованные скриншоты назвал обрезанными.

Ранее сообщалось, что Суспільне обновило правила Нацотбора на Евровидение-2027.

Фото: Instagram группы SPOKUSY.

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