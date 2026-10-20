Стиль жизни Шоу-биз

Как проголосовать на Детском Евровидении 2026 года: важные правила

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 октября 2026, 17:00 3 мин.
Детское Евровидение 2026: когда откроют голосование и как отдать голос
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