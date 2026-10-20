Как проголосовать на Детском Евровидении 2026 года: важные правила

Финал самого масштабного детского песенного конкурса уже не за горами. Уже 24 октября вся Европа приковает взгляды к телеэкранам, а мы будем болеть за нашу 11-летнюю звездочку из Белой Церкви — Эрику Колесниченко.

Она выйдет на сцену с очень драйвовым треком. Главная фишка этого конкурса заключается в том, что здесь (в отличие от взрослого) можно отдавать голоса за представителя собственной страны!

Так что давайте подробно разберемся, как проголосовать на Детском Евровидении-2026 — без лишних нервов и абсолютно бесплатно.

Как голосовать на Детском Евровидении 2026: правила

Зрители здесь имеют особую привилегию, но есть один важный нюанс. Система просто не позволит тебе выбрать только одну любимую песню. По правилам конкурса, придется отдать голос сразу за три конкурсных номера.

Механика того, как проголосовать на Детском Евровидении из Украины, максимально проста. Все происходит исключительно через интернет, поэтому не имеет значения, в каком городе или даже стране ты сейчас находишься.

Организаторы разделили процесс на две активные фазы:

Первая волна: стартует ночью, в 00:59 24 октября. У тебя будет почти сутки, поскольку этот этап закрывается в 21:59 того же дня — как раз перед началом прямого эфира.

Вторая волна: откроется непосредственно во время шоу. Когда все участники споют, ведущие объявят о начале голосования, которое продлится ориентировочно 15 минут.

Победителя традиционно определяют путем сложения баллов: 50% результата даёт профессиональное жюри из 16 стран-участниц, а другая половина зависит от активности зрителей, то есть нас с вами. Поэтому так важно знать правила голосования, чтобы твой голос точно засчитали.

Как голосовать на Детском Евровидении 2026 за Украину: инструкция

Никаких платных SMS или телефонных звонков! Процесс выбора происходит исключительно на официальном международном сайте конкурса. Ты просто заходишь туда со своего смартфона или ноутбука, просматриваешь короткие фрагменты выступлений участников и делаешь свой выбор.

Теперь самое важное для наших болельщиков — как проголосовать за Украину на нынешнем Детском Евровидении. Ты нажимаешь на видео нашей Эрики Колесниченко, затем выбираешь еще двух исполнителей, чьи номера тебе понравились, и нажимаешь кнопку подтверждения. Это и есть единственный правильный алгоритм, который гарантированно принесёт баллы украинской представительнице.

Кстати, Эрика готовит для зрителей очень эффектный визуальный номер. Она будет выступать в ярко-розовом костюме от стилиста Александра Грекова. Также читай, под каким номером выступит украинская исполнительница.

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