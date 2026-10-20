Як проголосувати на Дитячому Євробаченні 2026: важливі правила

Фінал наймасштабнішого дитячого пісенного конкурсу вже на носі. Вже 24 жовтня вся Європа прикує погляди до телеекранів, а ми вболіватимемо за нашу 11-річну зірочку з Білої Церкви — ЕрікуКолесніченко.

Вона вийде на сцену з дуже драйвовим треком. Головна фішка цього конкурсу полягає в тому, що тут (на відміну від дорослого) можна віддавати голоси за представника власної країни!

Тож давайте детально розберемося, як проголосувати на Дитячому Євробаченні-2026 — без зайвих нервів та абсолютно безкоштовно.

Як голосувати на Дитячому Євробаченні 2026: правила

Глядачі тут мають особливий привілей, але є один важливий нюанс. Система просто не дозволить тобі обрати лише одну улюблену пісню. За правилами конкурсу, доведеться віддати голос відразу за три конкурсні номери.

Механіка того, як проголосувати на Дитячому Євробаченні з України, максимально проста. Усе відбувається виключно через інтернет, тож не має значення, в якому місті чи навіть країні ти зараз перебуваєш.

Організатори поділили процес на дві активні фази:

Перша хвиля: стартує вночі, о 00:59 24 жовтня. Ти матимеш майже добу, оскільки цей етап закривається о 21:59 того ж дня — якраз перед початком прямого ефіру.

Друга хвиля: відкриється безпосередньо під час шоу. Коли всі учасники заспівають, ведучі оголосять старт голосування, яке триватиме орієнтовно 15 хвилин.

Переможця традиційно визначають шляхом складання балів: 50% результату дає професійне журі з 16 країн-учасниць, а інша половина залежить від активності глядачів, тобто нас із вами. Тому так важливо знати правила голосування, щоб твій голос точно зарахували.

Як голосувати на Дитячому Євробаченні 2026 за Україну: інструкція

Жодних платних SMS чи телефонних дзвінків! Процес вибору відбувається виключно на офіційному міжнародному сайті конкурсу. Ти просто заходиш туди зі свого смартфона чи ноутбука, переглядаєш короткі фрагменти виступів учасників і робиш свій вибір.

Тепер найважливіше для наших уболівальників — як проголосувати за Україну на цьогорічному Дитячому Євробаченні. Ти клікаєш на відео нашої Еріки Колесніченко, потім обираєш ще двох виконавців, чиї номери тобі припали до душі, та натискаєш кнопку підтвердження. Це і є єдиний правильний алгоритм, який гарантовано принесе бали українській представниці.

До речі, Еріка готує для глядачів дуже ефектний візуальний номер. Вона виступатиме в яскраво-рожевому костюмі від стиліста Олександра Грекова. Також, читай під яким номером виступить українська виконавиця.

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