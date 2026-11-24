Сьогодні, 24 листопада, стали відомі імена 18 виконавців, які візьмуть участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2027. Лонгліст нацвідбору оголосило Суспільне Мовлення.

Лонгліст учасників нацвідбору на Євробачення 2027

Боротися за можливість представити Україну на Євробаченні 2027 будуть як вже відомі виконавці, так і зовсім нові ім’я у вітчизняному шоу-бізнесі:

ANKA

Epolets

FOLKULAKA

GANNA

HITS’ FACTORY

melos

Mia Ramari

Povin’

SKYLERR

SPOKUSY

Stasya

Vlad Darwin

YAGODY

YAKAYA

Yarima

Кажанна

Солідні люди

Уляна Шуба

Цього року на участь у національному відборі було подано 217 заявок — 153 сольних виконавців та 48 гуртів. Серед них обрали 18 музикантів, які тепер мають особисто приїхати на прослуховування, яке відбуватиметься за участі музичного продюсера Дмитра Шурова, відомого під сценічним псевдонімом Pianoboy.

— Заявок багато, і серед них є як нові імена, так і відомі всім вам артисти. Наша сцена дуже багатогранна, я дуже вдячний всім, хто створив свою найкращу пісню цього року, — прокоментував Дмитро Шуров результати відбору.

Як повідомляється, телеглядачі теж візьмуть участь у майбутньому відборі кандидатів на участь у Євробаченні. Учасники лонглиста, які не потраплять до наступного етапу, зможуть поборотися за другий шанс в онлайн-голосуванні.

Фінал національного відбору на Євробачення 2027 запланований на лютий прийдешнього року. У фіналі змагатимуться мінімум семеро виконавців, переможця серед них обиратимуть журі та глядачі.

Про те, хто переміг на Євробаченні-2026 та результати голосування – ми розповідали раніше.

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