Зимове сонцестояння 2026: коли почне збільшуватися день

Зимове сонцестояння — це астрономічна подія, коли світловий день у Північній півкулі стає найкоротшим, а ніч — найдовшою за рік.

Після цієї дати світла поступово більшатиме, а темний період доби скорочуватиметься. Хоча до весни ще далеко, саме в цей час починається повільне повернення довших днів.

Коли настане зимове сонцестояння у 2026 році, чому воно відбувається та коли почне збільшуватися день — розповідаємо в матеріалі.

Коли буде зимове сонцестояння 2026

У 2026 році зимове сонцестояння припадає на 21 грудня. Цього дня жителі Північної півкулі переживуть найдовшу ніч і найкоротший світловий день у році.

Точний момент зимового сонцестояння у 2026 році настане 21 грудня приблизно о 22:50 за київським часом. У Києві тривалість світлового дня становитиме близько восьми годин.

Після сонцестояння тривалість дня поступово зростатиме. Спершу зміни будуть майже непомітними, проте з кожним наступним тижнем світла ставатиме більше.

Зимове сонцестояння: чому воно настає

Причина цього явища — нахил земної осі. Вона нахилена приблизно на 23,5° відносно площини орбіти, якою наша планета рухається навколо Сонця. Через це протягом року Північна та Південна півкулі отримують різну кількість сонячного світла.

У грудні Північна півкуля нахилена від Сонця. Воно піднімається невисоко над горизонтом, а його видимий шлях небом стає найкоротшим за рік. Тому день скорочується, а ніч триває довше.

Під час зимового сонцестояння Сонце досягає найпівденнішого положення відносно небесного екватора. Після цього воно поступово починає зміщуватися на північ, а світловий день у нашій півкулі збільшується.

Коли почне збільшуватися день

День почне поступово збільшуватися після зимового сонцестояння — тобто після 21 грудня 2026 року. Водночас не варто очікувати, що зміни одразу будуть помітними: спочатку тривалість світлового дня зростатиме лише на невелику кількість часу.

Збільшення світлового дня не означає, що зима відразу закінчиться. Земля та повітря продовжують охолоджуватися, тому найхолодніший період сезону може настати вже після цієї астрономічної події.

Цікаво, що найпізніший схід Сонця та найраніший його захід не обов’язково припадають на день сонцестояння. Це пов’язано з особливостями руху Землі навколо Сонця та нерівномірністю сонячного часу.

Чому зимове сонцестояння вважають особливим днем

З давніх часів люди звертали увагу на найдовшу ніч року та пов’язували її з оновленням природи, поверненням світла й початком нового циклу. У різних народів існували власні звичаї та обряди, присвячені Сонцю.

У сучасному світі зимове сонцестояння передусім має астрономічне значення. Воно допомагає зрозуміти, як змінюється освітлення Землі протягом року та чому сезони в Північній і Південній півкулях відрізняються.

Ця дата також нагадує, що навіть у найтемніший період року світловий день починає повертатися. Щоправда, до весняного тепла ще доведеться почекати.

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