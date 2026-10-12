Стиль життя

Зимове сонцестояння 2026: коли почне збільшуватися день

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Жовтня 2026, 16:00 3 хв.
Коли настане зимове сонцестояння 2026 року в Україні
Фото Pexels

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