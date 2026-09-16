Календар свят на жовтень 2026: кого та коли вітати з державним та професійним святом

Жовтень сповнений важливих дат — від Дня захисників і захисниць та Дня вчителя, юриста чи художника.
Коли знаєш розклад наперед, ти ніколи не шукатимеш подарунок о десятій вечора перед святом. А завжди будеш готовий привітати тих, хто причетний до визначної дати.
Читай календар державних та професійних свят на жовтень 2026 і дізнавайся, які особливі дні ми відзначатимемо всією країною.
Державні свята у жовтні 2026
- 1 Жовтня — День захисників і захисниць України
Дата перенесена з 14.10 через церковну реформу. Це свято унікальне тим, що з 2021 року воно офіційно має в назві слова “захисників і захисниць”, підкреслюючи, що свободу України захищають тисячі жінок.
Професійні свята у жовтні 2026
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1 Жовтня — День ветерана
Засноване у 1999 році, свято вшановує не лише ветеранів Другої світової війни, а й нове покоління воїнів — молодих захисників України, які пройшли гарячі точки та потребують адаптації до життя в тилу.
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1 Жовтня — День Українського козацтва
Прив’язаний до свята Покрови Богородиці, яку козаки вважали своєю небесною заступницею. У Січі саме цього дня запорожці обирали кошових отаманів, таким чином оновлюючи козацьку владу та демократичні традиції.
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1 Жовтня — Міжнародний день громадян похилого віку
Свято заснувала ООН у 1990 році. Цього дня вшановують старших людей, дякують їм за внесок у суспільство та бажають довголіття. У світі цю дату використовують для аналізу індексу активного довголіття.
- 4 Жовтня — День територіальної оборони України
Свято відзначають у першу неділю жовтня. ТРО виявилася унікальним феноменом: у перші дні повномасштабної війни цивільні добровольці без військового досвіду сформували понад 100 тисяч бійців, змінивши хід оборони міст.
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4 Жовтня — День працівників освіти
Український День вчителя відзначають у першу неділю жовтня, тоді як Всесвітній день вчителів (ЮНЕСКО) припадає на 5.10. Свято вчителів в Україні має дуже теплий, “квітковий” характер: з привітаннями та подарунками.
- 8 Жовтня — День юриста
Витоки східноєвропейського права варто шукати в Україні: у 1016 році князь Ярослав Мудрий оприлюднив свою Руську Правду — правовий кодекс того часу. Цікаво, що за тілесні ушкодження там передбачали грошові штрафи: за удар палицею — 12 гривень, а за легку рану — 3 гривні.
- 10 Жовтня — День працівників стандартизації та метрології
Україна має власні національні еталони одиниць маси та довжини, які забезпечують точність вимірювань у країні. Наприклад, національний еталон маси відтворює одиницю ваги у діапазоні від 1 мг до 1 кг. Метрологи України забезпечують точність усього: від аптекарських ваг до деталей ракет.
- 11 Жовтня — День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
Історія української санепідслужби сягає 1923 року. Працівники цієї галузі діють як непомітні детективні агенти: саме вони розслідують спалахи інфекцій та запобігають біологічним загрозам на національному рівні.
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11 Жовтня — День художника
Відзначається у другу неділю жовтня. Заснований у 1998 році за ініціативою видатних митців. Україна має унікальну мистецьку спадщину, а роботи Марії Примаченко та Катерини Білокур знають далеко за межами країни.
- 17 Жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості
Перший папір для центральної України почали виготовляти на Радомишльській папірні, яку заснували в 1615–1624 роках за наказом Єлисея Плетенецького. Звідти постачали папір для друкарні Києво-Печерської лаври. А кожен аркуш мав своєрідний підпис — водяний знак із його особистим гербом.
- 18 Жовтня — День працівників харчової промисловості
Українська харчова галузь — одна з найпотужніших у Європі. Цікавий факт: український борщ та традиція його приготування офіційно внесені до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує охорони.
- 19 Жовтня — День відповідальності людини
Це свято засноване в Україні на честь видатного благодійника та мислителя Богдана Гаврилишина. Дата обрана до дня його народження, а в основі свята лежить створена ним “Декларація обов’язків людини” з 15 пунктів.
- 20 Жовтня — Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
Ініційований у 2005 році для підвищення обізнаності. Раннє виявлення хвороби на 1 стадії дає 95% шансу на повне одужання, тому головне завдання дня — нагадати кожній жінці про щорічну планову маммографію.
- 27 Жовтня — День української писемності та мови
Свято перенесено з 9.11 на 27.10 через реформу церковного календаря, оскільки воно вшановує Нестора-Літописця. Цього дня традиційно пишуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, що об’єднує мільйони українців.
- 28 Жовтня — День визволення України від фашистських загарбників
Офіційна дата вигнання нацистських окупантів з території України у 1944 році (після завершення Карпатсько-Ужгородської операції). Україна втратила у тій війні понад 8 мільйонів людських життів.
А ще поцікався, якою буде погода на жовтень 2026 в Україні та чи очікувати заморозків.
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