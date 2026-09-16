Атака на Київ 16 вересня: у Святошинському районі горять склади, є постраждалий

Вранці 16 вересня росіяни знову обстріляли Київ безпілотниками. У Святошинському районі столиці через падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа у складській будівлі.
Про наслідки атаки повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Атака на Київ сьогодні, 16 вересня: що відомо
За даними КМВА, уламки ворожого безпілотника впали на складські приміщення у Святошинському районі. Через це там виникло загоряння.
— У Святошинському районі загоряння складської будівлі через ворожу атаку. Служби працюють на ліквідацією наслідків, — йдеться в повідомленні.
На місці працюють рятувальники та інші міські служби. Вони ліквідовують пожежу та займаються усуненням наслідків російської атаки.
Скільки людей постраждали в Києві
Міський голова столиці Віталій Кличко також повідомили про загальну кількість постраждалих у столиці внаслідок атаки.
— Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків БпЛА на складські приміщення рано-вранці в Святошинському районі. Пораненого медики госпіталізували, — зазначив мер.
Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня російські війська вчергове масовано атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками, унаслідок атаки загинули люди.
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