Для тебе Війна в Україні

Атака на Київ 16 вересня: у Святошинському районі горять склади, є постраждалий

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Вересня 2026, 10:00 2 хв.
В Киеве после падения обломков БПЛА загорелись склады: есть пострадавший
Фото Facebook

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь