Стиль життя

Як підготуватися до відключення світла та опалення: що варто зробити заздалегідь

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Вересня 2026, 14:30 3 хв.
Як підготуватися до відключення світла та опалення: що варто зробити заздалегідь
Фото Pexels

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