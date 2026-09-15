Як підготуватися до відключення світла та опалення: що варто зробити заздалегідь

Зима може бути непростою, тому питання комфорту та безпеки в оселях знову виходить на перший план. Тож, як підготуватися до відключення світла, щоб під час блекаутів не залишитися без освітлення та тепла. Про це розповіли в ДСНС України.

Як підготуватись до відключення світла

Коли зникає напруга в мережі, найперше, що б’є по нервах — це суцільна темрява. Але сучасні гаджети легко вирішують цю проблему. Наприклад, акумуляторні лампочки. Вони просто вкручуються в патрон, заряджаються, поки є електрика, а під час блекауту працюють від вбудованої батареї до 3–5 годин.

Проте пам’ятай про безпеку: якщо ти помітив, що лампа сильно нагрілася, деформувалася чи з’явився запах горілого пластику — негайно вимкни її та більше не використовуй.

Ще один мастхев для тих, хто думає, як підготуватися до відключень світла — це самоклеюча світлодіодна стрічка. Моделі зі штекером USB зручно живити від звичайного павербанка.

Її можна наклеїти під кухонні шафки або вздовж стіни в коридорі, щоб отримати приємне м’яке фонове освітлення. Важливо: ніколи не накривай стрічку тканиною, не клей біля легкозаймистих матеріалів (штор чи паперу), а при сильному нагріванні — одразу відключай.

Як підготуватися до відключення опалення в квартирі

Батареї у багатоповерхівках холонуть дуже швидко. У таких випадках рятують речі для локального індивідуального обігріву.

Чудове рішення — електроплед. Найкраще обирати флісові варіанти або моделі з начосом. Щільний матеріал сам по собі класно затримує тепло, а завдяки USB-кабелю плед можна заживити від зарядної станції чи потужного павербанка.

Головні правила обережності: не лягай спати з увімкненим пледом, не згинай його та не складай увімкненим, а також категорично заборонено користуватися вологим чи пошкодженим виробом.

Ось ще одна крута фішка, як підготуватися до відключення опалення — устілки з підігрівом. Вони бувають двох типів: одноразові хімічні (нагріваються самі при контакті з повітрям) або багаторазові електричні (працюють від акумулятора чи USB).

Це справжній порятунок для замерзлих ніг. Використовуй їх чітко за інструкцією.

У приватному секторі виклики трохи інші, але утримати тепло все одно вкрай необхідно. Тож, як підготуватися до відключення опалення в будинку: почни із банального утеплення, заклей щілини у вікнах, повісь щільні штори (але так, щоб вони не закривали батареї, коли ті теплі), поклади на підлогу товсті килими.

Раніше ми писали про те, якою може бути зима 2026-2027в умовах п’ятого року повномасштабної війни.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!