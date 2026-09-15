Історії Розповіді

Дощ, туман і три вершини за добу: 9-річна українка встановила рекорд

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Вересня 2026, 13:00 2 хв.
Юна українка підкорила шість найвищих вершин країни: їй лише 9 років
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