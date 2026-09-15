Дощ, туман і три вершини за добу: 9-річна українка встановила рекорд

Дев’ятирічна мешканка столиці Евеліна Саркісян довела, що для справжньої сили духу вік не має значення. Разом із батьками дівчинка успішно зійшла на всі шість найвищих вершин України, чим офіційно вписала своє ім’я до Національного реєстру рекордів.

Екстремальний старт: дощ, туман і три вершини за добу

Як розповіла очільниця Реєстру Лана Вєтрова, найжорсткішою перевіркою на міцність виявився саме старт проєкту. Лише за один день родина здолала одразу три карпатські гіганти: гори Ребра, Бребенескул та Гутин Томнатик.

— Саме перший похід виявився серйозною перевіркою. У горах почалася негода: дощ, сильний туман, а видимість на вершинах місцями становила лише кілька метрів. Попри погоду, маршрут вирішили продовжити й пройшли всі три заплановані вершини, — зазначила Вєтрова.

Досягнення юної альпіністки абсолютно прозоре: кожен її крок підтверджено GPS-даними, світлинами та відеозаписами з кожної підкореної вершини.

Цікаво, що в Евеліни є своя “суперсила”. За словами Лани Вєтрової, коли знесилені дорослі вже ледве пересували ноги, у дівчинки ввімкнулося друге дихання.

— В Евеліни є цікава особливість: ближче до фінішу в неї ніби відкривається друге дихання. Коли дорослі вже втомлені, вона починала прискорюватися і часто обганяла всіх на останніх кілометрах маршруту. Часто вже на спуску з вершини, коли попереду ще довгий шлях назад, Евеліна мріяла, щоб за нею прилетів гелікоптер і забрав її додому, — зазначила Вєтрова.

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Секрет успіху від тата і курс на Монблан

Тато Евеліни, Самвел Саркісян, зізнався, що на початку їхня мрія здавалася суцільною фантастикою.

— Щоб не лякатися масштабів, ми вирішили не думати про всі шість гір одразу. Ми просто рухалися маленькими кроками — від однієї вершини до іншої, — ділиться секретом успіху чоловік.

Проте зупинятися на Карпатах дівчинка не збирається. Тепер у мріях дівчинки — підняття на Монблан.

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