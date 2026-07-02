Українка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років

Українська легка атлетика знову опинилася на вершині світових рейтингів завдяки феноменальному виступу Людмили Оляновської. На турнірі Raiffeisen Austrian Open, що входить до срібної серії Континентального туру в австрійському Айзенштадті, наша скороходка продемонструвала результат, який став новим світовим досягненням.

Тріумф в Австрії та новий світовий показник

У забігу на одну милю 33-річна українська атлетка фінішувала першою, показавши час 6:10.07 (за уточненими даними федерації ukr.athletics). Цей результат дозволив Людмилі Оляновській не просто здобути золоту нагороду, а й значно покращити попередній світовий рекорд.

Як зазначає пресслужба Федерації легкої атлетики України, Людмила підходила до цих стартів у відмінній фізичній формі. Її перемога стала логічним продовженням успішного сезону, де кожен вихід на доріжку стає претензією на історичне досягнення.

Подія в Айзенштадті стала справжньою сенсацією, адже Людмилі вдалося перевершити час, який залишався недосяжним для спортсменок протягом тридцяти чотирьох років. Попередній світовий рекорд на дистанції в одну милю належав литовській легкоатлетці Саді Ейдікіте. Ще у 1990 році вона подолала цю дистанцію за 6:16.72 хвилини.

Українка оновила цей показник одразу на 6.65 секунди, що є колосальним прогресом для цієї дисципліни. На сьогодні п’ятірка найкращих результатів в історії на дистанції одна миля серед жінок виглядає так:

1. Людмила Оляновська (Україна) — 6:10.07 хв.

2. Сада Ейдікіте (СРСР) — 6:16.72 хв.

3. Рейчел Сімен (Канада) — 6:17.29 хв.

4. Деббі Лоуренс (США) — 6:18.03 хв.

5. Мішелль Рогл (США) — 6:18.07 хв.

Подвійний рекордний успіх Людмили Оляновської у 2026 році

Цей рік став по-справжньому знаковим для української скороходки. Рекорд в Австрії — це вже друге найвище світове досягнення Людмили за останні місяці. У лютому 2026 року Оляновська вже вписала своє ім’я в історію, встановивши світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів.

Стабільність результатів 33-річної спортсменки підтверджує її статус однієї з найсильніших легкоатлеток планети у своїй дисципліні. Перемога в Австрії вчергове доводить, що українська школа спортивної ходьби продовжує диктувати моду на міжнародній арені, попри всі труднощі та виклики сьогодення.

Наразі Людмила Оляновська продовжує підготовку до наступних стартів у межах Континентального туру, де вона залишається головною фавориткою на будь-якій дистанції.

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