Для тебе Новини

Українка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Липня 2026, 12:00 3 хв.
Людмила Оляновська вдруге за рік встановила світовий рекорд
Фото Instagram

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь