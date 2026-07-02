Як часто поливати капусту в спеку: головні правила догляду

Капуста — це справжній водохльоб серед овочів. Якщо ти хочеш бачити на своєму столі пружні та важкі качани, забувати про лійку не можна. Проте бездумне заливання грядок лише зашкодить: коріння почне гнити, а качани розтріскаються. Тож читай далі, як правильно поливати капусту в спеку.

Як часто поливати капусту в спеку

Потреба у волозі змінюється разом із ростом рослини. Досвідчені городники ділять сезон на кілька ключових етапів:

Перші два тижні після висадки. Розсада ще слабка, тому землю треба тримати стабільно вологою. Поливаємо кожні два-три дні по 2-3 літри під корінь. Активний ріст листя та зав’язування качана. Це найвідповідальніший момент. Рослина вимагає багато ресурсу, тому полив проводять раз на тиждень, витрачаючи близько 10 літрів на квадратний метр. Дозрівання. За 20-25 днів до збору врожаю інтенсивність знижують. Полив раз на десять днів допоможе качанам набрати щільність, але не дасть їм «вибухнути» від надмірного тиску всередині.

Коли сонце нещадно палить, а температура повітря тримається вище 30 градусів, стандартний графік раз на тиждень не працює. Листя капусти величезне, і воно випаровує вологу з космічною швидкістю.

У таких умовах варто щодня або через день поливати капусту в спеку. Головний маркер — стан ґрунту. Якщо під листям земля суха на глибині пальця, рослина вже відчуває спрагу. Регулярне зволоження в посуху запобігає перегріву коріння та допомагає капусті пережити стрес.

Спека вимагає особливого підходу. Помилки в цей період можуть коштувати вам усього врожаю. Ось основні правила, як правильно поливати капусту в спеку, щоб вона не хворіла:

По-перше, забудь про полив посеред дня. Краплі води на листі спрацюють як лінзи, і сонце просто спалить рослину. Ідеальний час — пізній вечір (після 18:00), коли спека вщухає.

По-друге, стежте за температурою води. Крижана вода з глибокої свердловини викличе шок у перегрітої рослини. Вода має бути відстояною та теплою, в межах плюс 18-22 градусів.

По-третє, використовуйте метод під корінь. Намагайтеся не заливати саму серцевину качана, щоб не провокувати гниття, а спрямовуйте воду безпосередньо у прикореневу зону.

Скільки треба поливати капусту в спеку

Кількість води залежить від типу твого ґрунту. Піщані землі висихають миттєво, суглинки тримають вологу довше. Якщо ти сумніваєтеся і не знаєш, скільки разів треба поливати капусту в спеку, орієнтуйся на середню норму: від 10 до 15 літрів на квадратний метр за один підхід.

У критично посушливі періоди, коли земля тріскається, норму можна разово збільшити до 30 літрів, але вливати воду треба порціями, щоб вона встигала просочуватися вглиб, а не розтікалася по поверхні.

Пам’ятай про важливий фінальний штрих: після кожного поливу, коли земля трохи підсохне, обов’язково розпушуйте її.

Це розбиває щільну кірку і дає корінню змогу дихати. Тільки за такого комплексного підходу ваша капуста виросте соковитою, солодкою та ідеально придатною для зберігання.

Якщо з капустою все зрозуміло, то з помідорами ситуація ще делікатніша. Ці червонобокі красені вимагають від городника справжньої ювелірної точності. Тому читай, як правильно поливати помідори.

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