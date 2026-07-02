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Як часто поливати капусту в спеку: головні правила догляду

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Липня 2026, 18:00 3 хв.
Як часто поливати капусту
Фото Pexels

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