Як часто поливати капусту в спеку: головні правила догляду

Капуста — це справжній водохльоб серед овочів. Якщо ти хочеш бачити на своєму столі пружні та важкі качани, забувати про лійку не можна. Проте бездумне заливання грядок лише зашкодить: коріння почне гнити, а качани розтріскаються. Тож читай далі, як правильно поливати капусту в спеку.
Як часто поливати капусту в спеку
Потреба у волозі змінюється разом із ростом рослини. Досвідчені городники ділять сезон на кілька ключових етапів:
- Перші два тижні після висадки. Розсада ще слабка, тому землю треба тримати стабільно вологою. Поливаємо кожні два-три дні по 2-3 літри під корінь.
- Активний ріст листя та зав’язування качана. Це найвідповідальніший момент. Рослина вимагає багато ресурсу, тому полив проводять раз на тиждень, витрачаючи близько 10 літрів на квадратний метр.
- Дозрівання. За 20-25 днів до збору врожаю інтенсивність знижують. Полив раз на десять днів допоможе качанам набрати щільність, але не дасть їм «вибухнути» від надмірного тиску всередині.
Коли сонце нещадно палить, а температура повітря тримається вище 30 градусів, стандартний графік раз на тиждень не працює. Листя капусти величезне, і воно випаровує вологу з космічною швидкістю.
У таких умовах варто щодня або через день поливати капусту в спеку. Головний маркер — стан ґрунту. Якщо під листям земля суха на глибині пальця, рослина вже відчуває спрагу. Регулярне зволоження в посуху запобігає перегріву коріння та допомагає капусті пережити стрес.
Спека вимагає особливого підходу. Помилки в цей період можуть коштувати вам усього врожаю. Ось основні правила, як правильно поливати капусту в спеку, щоб вона не хворіла:
- По-перше, забудь про полив посеред дня. Краплі води на листі спрацюють як лінзи, і сонце просто спалить рослину. Ідеальний час — пізній вечір (після 18:00), коли спека вщухає.
- По-друге, стежте за температурою води. Крижана вода з глибокої свердловини викличе шок у перегрітої рослини. Вода має бути відстояною та теплою, в межах плюс 18-22 градусів.
- По-третє, використовуйте метод під корінь. Намагайтеся не заливати саму серцевину качана, щоб не провокувати гниття, а спрямовуйте воду безпосередньо у прикореневу зону.
Скільки треба поливати капусту в спеку
Кількість води залежить від типу твого ґрунту. Піщані землі висихають миттєво, суглинки тримають вологу довше. Якщо ти сумніваєтеся і не знаєш, скільки разів треба поливати капусту в спеку, орієнтуйся на середню норму: від 10 до 15 літрів на квадратний метр за один підхід.
У критично посушливі періоди, коли земля тріскається, норму можна разово збільшити до 30 літрів, але вливати воду треба порціями, щоб вона встигала просочуватися вглиб, а не розтікалася по поверхні.
Пам’ятай про важливий фінальний штрих: після кожного поливу, коли земля трохи підсохне, обов’язково розпушуйте її.
Це розбиває щільну кірку і дає корінню змогу дихати. Тільки за такого комплексного підходу ваша капуста виросте соковитою, солодкою та ідеально придатною для зберігання.
Якщо з капустою все зрозуміло, то з помідорами ситуація ще делікатніша. Ці червонобокі красені вимагають від городника справжньої ювелірної точності. Тому читай, як правильно поливати помідори.
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