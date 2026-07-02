Стиль жизни Садоводство и огород

Как часто поливать капусту в жару: главные правила ухода

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 июля 2026, 18:00 3 мин.
Как часто поливать капусту
Фото Pexels

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