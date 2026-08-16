Тайны Александрийского маяка: археологи подняли со дна моря уникальные фрагменты

Легендарный Александрийский маяк, который называют первым небоскребом в истории человечества, продолжает раскрывать свои тайны. Во время последней археологической миссии на морском дне у побережья Египта исследователи обнаружили и подняли на поверхность уникальные фрагменты конструкции, которые когда-то украшали главный вход в это колоссальное сооружение. Об этом пишет Daily Galaxy.

Монументальная головоломка на морском дне

Научная экспедиция под руководством археолога и архитектора Изабель Хайри сосредоточилась на изучении кварталов, прилегающих ко входу в маяк. Среди находок — гигантские дверные перемычки, косяки, порог и массивные опорные плиты.

Особое внимание привлекла деталь, которую ранее не удавалось идентифицировать: пилон с дверью в египетском стиле, датированный эллинистическим периодом. По мнению ученых, этот элемент был частью монументального входа, где гармонично переплелись архитектурные традиции Древнего Египта и античной Греции.

Для подъема этих каменных глыб понадобилась специальная баржа и мощный кран. Процесс финансировала компания GEDEON Programmes, которая фиксирует каждый этап работ для будущего документального фильма.

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Цифровой двойник античного шедевра

Поднятые блоки — это лишь часть масштабного плана. Каждая деталь проходит процедуру высокоточной фотограмметрии. Это техника оцифровки, которая позволяет создать идеальную 3D-модель объекта.

Инженеры и волонтеры фонда Dassault Systеmes работают над созданием цифрового двойника маяка. Они собирают разрозненные фрагменты, словно огромную виртуальную головоломку, опираясь на физические находки, античные тексты и нумизматические данные (изображения на монетах).

Цель проекта — дать возможность будущим посетителям виртуально прогуляться по маяку, которого не существует уже более 500 лет.

Тридцать лет под водой: история поисков

Руины на морском дне были замечены еще в 1968 году, однако систематические исследования начались лишь в 1990-х. За это время археологи каталогизировали более 3300 объектов: сфинксов, обелисков и колонн, которые когда-то окружали маяк.

Те камни, которые упали в воду, избежали участи строительного материала для средневековых крепостей. Сегодня они являются единственным источником информации о том, как именно выглядел и функционировал этот шедевр античной инженерии.

Компания GEDEON Programmes, которая еще в 1995 году выпустила фильм Седьмое чудо света, продолжает хронику исследований. Новый документальный проект режиссера Лоуренса Тириата расскажет о последней операции по подъему блоков. Премьера 90-минутной ленты запланирована на телеканале France Télévisions.

Эти исследования проходят под надзором Министерства туризма и древностей Египта, подтверждая мировой статус находки как одной из важнейших в подводной археологии XXI века.

Ранее мы писали об уникальной находке в Англии и Греции: орудиях труда возрастом 500 тыс. лет.

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