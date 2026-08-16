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Тайны Александрийского маяка: археологи подняли со дна моря уникальные фрагменты

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 августа 2026, 19:00 3 мин.
Александрийский маяк: новые находки на дне моря
Фото Pexels

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