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Международный день мира: дата, история праздника и что такое Марш мира

Диана Просяник, редактор сайта 21 сентября 2026, 09:30 3 мин.
международный день мира
День миру 2025: традиції та історія Фото Pixabay

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