Чем запастись на зиму 2026–2027 во время войны: какие продукты стоит иметь дома

Зима 2026–2027 годов будет сложной. После атак России на базы и крупные логистические центры можно ожидать периодических проблем с доставкой продуктов.

Однако не стоит впадать в панику и тем более распространять ее среди других. Лучше трезво оценить ситуацию и разобраться, чем запастись на зиму, не делая чрезмерных запасов, которые могут испортиться.

Чем запастись на зиму во время войны

Нынешняя ситуация действительно тяжелая, однако говорить о будущем дефиците всех продуктов не стоит.

По сообщению Укринформ в конце августа министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что из-за атак уничтожено около 90% современных складских мощностей торговых сетей, однако угрозы голода нет.

Следствием этих атак может стать некоторое сокращение ассортимента и более дорогая логистика, которую начнут закладывать в цену товара. Но базовый набор продуктов питания будет в наличии.

Поэтому атаки врага — не повод впадать в панику: Украина продолжает производить большинство базовых продуктов самостоятельно. По прогнозу Минэкономики, в 2026 году ожидается урожай около 60,4 млн тонн зерновых. При этом только пшеницы вместе с запасами должно быть около 26,6 млн тонн при внутренней потребности 6,4 млн тонн.

Что касается картофеля, то Украинская плодоовощная ассоциация прогнозирует, что осенью дефицита картофеля не будет. В то же время зимой и весной 2027 года на рынке может быть меньше картофеля, который удастся сохранить до марта–мая. А цены в декабре 2026 – феврале 2027 года способны вырасти на 25–40%.

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Какими продуктами нужно запастись на зиму

Самая разумная стратегия — не скупать продукты на всю зиму, а создать запас примерно на 2–4 недели. Его количество можно рассчитать просто: оценить среднее потребление одного члена семьи за неделю и умножить его на количество людей и количество недель запаса.

Основу запаса могут составлять:

крупы — рис, гречка, овсянка, пшено

макароны

бобовые — фасоль, чечевица, горох

мука

масло

сахар

консервы

орехи и сухофрукты

чай, кофе, какао

продукты быстрого приготовления.

Для семьи из двух взрослых на месяц практично иметь примерно 5–7 кг круп, 3–4 кг макарон, 2–3 кг бобовых, 2–3 кг муки, 3–4 л масла, 2–3 кг сахара, а также запас консервов, паштетов и продуктов быстрого приготовления.

Отдельно стоит приобрести картофель, лук, морковь, свеклу и капусту, если есть прохладное сухое место для хранения. Но необязательно покупать их сразу много.

Частью сезонных продуктов можно запастись на зиму, приготовив домашнюю консервацию. Можно закрыть помидоры, огурцы, перец, баклажаны, овощные салаты, компоты и варенье. Такие заготовки пригодятся, когда свежие овощи и фрукты подорожают или их будет сложнее покупать.

Стоит подумать и о том, что во время возможных отключений электроэнергии не будет работать холодильник, поэтому мясо, рыбу и другие подобные продукты не стоит запасать много, если нет автономного питания для холодильника или морозильной камеры.

Подготовка к зиме — это не повод опустошать полки магазинов.

Официальные данные свидетельствуют, что базового продовольствия в Украине достаточно.

Главный риск новой зимы сейчас связан не с отсутствием еды, а с логистикой, хранением и возможными изменениями цен.

Поэтому рациональный запас на несколько недель принесет значительно больше пользы, чем паническая закупка продуктов на месяцы вперед.

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