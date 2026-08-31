Цена на гречку в Украине 2026: ждать ли нового подорожания

Гречка — продукт, который украинцы ценят не меньше, чем картофель или хлеб, поэтому неудивительно, что повышение цены на нее вызывает беспокойство и бьет по карману.

После резкого подорожания весной 2026 цены на крупу летом немного откатились, но она все равно остается значительно дороже, чем год назад.

Какая цена на гречку в Украине сегодня и увеличится ли она осенью 2026 — разбираемся в материале.

Сколько стоит гречка 2026: статистика

По данным мониторинга, которые приводит Аgroportal, за год крупа фактически подорожала вдвое. В мае прошлого года ее продавали по 35,61 грн/кг. В мае 2026 года средняя цена гречки выросла до 79,29 грн/кг.

С начала 2026 года цена на гречку выросла на 77%. Для сравнения: в декабре 2025 года килограмм крупы в среднем стоил 44,88 гривны.

В августе 2026 года эксперты прогнозировали дальнейший рост, и он подтвердился: средняя цена поднялась до 80–83 грн/кг.

Причинами подорожания называли дефицит украинского сырья, высокие производственные расходы и стабильный спрос.

В то же время статистика показывает, что цена может и снижаться. В июле 2026 года крупа даже немного и ненадолго подешевела.

Читать по теме Цена на пшеницу 2026 года: сколько стоит зерно в Украине в конце августа На рынке цена формируется с учетом свойства зерна, региона, логистики и условий поставки.

Стоимость гречки в супермаркетах Украины в июле-августе 2026 года

Цены очень зависят от сети, бренда и акции. Например, в середине июля:

АТБ — от 65,90 грн/кг за Разумный выбор;

— от 65,90 грн/кг за Разумный выбор; Сильпо — от 68,49 грн/кг за Полная чаша, но отдельные бренды стоили более 100 грн/кг;

— от 68,49 грн/кг за Полная чаша, но отдельные бренды стоили более 100 грн/кг; Varus — от около 66,50 грн/кг в пересчете с упаковки 900 г;

— от около 66,50 грн/кг в пересчете с упаковки 900 г; средняя цена в популярных сетях была около 75 грн/кг.

В августе разброс оставался большим. В середине августа в Novus гречка стоила 65,99 грн/кг, тогда как в Auchan минимальная цена составляла 91,20 грн/кг.

Сейчас на сайте Novus килограмм гречки собственной марки стоит 104 гривны, что показывает, насколько цена может отличаться в зависимости от производителя и спроса.

Почему гречка дорожает

Основная причина — сокращение запасов крупы. Из-за прежних низких цен аграрии уменьшали посевные площади, поэтому и урожай был меньше. В 2026 году фермеры, наоборот, отреагировали на высокие цены: прогнозировалось увеличение посевных площадей на 15–20%.

Нынешний урожай гречки оценивают примерно в 135 тыс. тонн. Это может помочь снизить цены, когда на полки поступит крупа нового урожая.

Но нужно учитывать, что дополнительно в конечную цену крупы закладывают расходы на переработку и логистику. А часть производителей может придерживать запасы, чтобы дождаться более выгодной цены.

Какая цена на гречку будет в Украине осенью 2026 года

Говорить о неизбежном резком подорожании осенью пока рано. Старые запасы действительно ограничены, и цена на крупу остается высокой.

Но новый урожай, который ожидают достаточно высоким, может замедлить дальнейший рост цены.

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