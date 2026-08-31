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Цена на гречку в Украине 2026: ждать ли нового подорожания

Ольга Петухова, редактор сайта 31 августа 2026, 18:00 3 мин.
цена гречки 2026
Фото Pexels

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