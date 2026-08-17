Чернослив — простой, но очень полезный для здоровья продукт. Это высушенная слива, которая может храниться долго и оставаться насыщенной ароматами, вкусами и полезными веществами. Если ты готовишься к зиме и обрабатываешь урожай, мы расскажем, как сделать чернослив дома — простой пошаговый рецепт.

Как сделать чернослив дома: простой пошаговый рецепт

Вообще способов высушить чернослив много — в электросушилке, под солнцем, в микроволновке или даже гриле. Но самый простой и доступный — чернослив в духовке. Поэтому мы поделимся именно таким рецептом.

Черносливу прекрасно удается заменять сладости. В нем содержатся такие витамины и минералы: группы B, С, Е, РР и бета-каротин, фосфор, магний, кальций, калий, натрий и фтор. Этот продукт полезен для желудочно-кишечного тракта, глаз, сердца и сосудов.

Чтобы не покупать его зимой, ты можешь его приготовить самостоятельно. Рецепт очень простой и не требует много усилий.

Для чернослива следует выбирать большие сладкие сливы, лучше всего поздних сортов. Можно брать спелые, немного перезрелые плоды. Совершенно мягкие использовать не стоит. Чтобы подготовить плоды к высушиванию, хорошо вымой их, убери хвостики.

Чтобы убрать из слив натуральный воск, нужно 2-3 минуты выдержать их в кипящей воде с содой. Пропорция соды — 1 ст.л. на 1л воды. После этого сливу промой в холодной воде. Выложи на полотенце и дай высохнуть.

Сухие сливы разрежь пополам и убери косточки, если хочешь делать чернослив без них. Подготовь противень и включи разогреваться духовку. Для высушивания чернослива достаточно будет нескольких часов.

Как сделать чернослив в духовке — пошагово

Застели противень пергаментом. Выложи половинки слив. Включи режим конвекции или сушки — 60°C. Оставь дверцу духовки немного открытой, чтобы быстрее испарялась влага. Оставь сливы на 8-10 часов. Раз в несколько часов проверяй готовность чернослива. После приготовления чернослива расфасуй его в бумажные пакеты и храни в темном прохладном месте.

Если сорт слив кисловатый или недостаточно сладкий, перед сушкой в духовке ты можешь положить в каждую сливу по щепотке сахара.

Как сделать чернослив в сушилке

Если у тебя есть электросушилка для фруктов и овощей, то читай пошаговые советы, как сделать чернослив в сушилке.

Размести сливы на поддонах электросушилки. Высушивать их придется в несколько этапов. Включи сушилку на температуру 50-55°С и суши сливы в течение 40 мин, а затем смени местами поддоны и переверни кусочки плодов. Далее в течение шести часов суши сливы при температуре 60°С. После этого снова смены поддоны местами и переверни кусочки плодов. Далее высуши чернослив еще

Хранить чернослив можно и в стеклянных банках, темном и прохладном месте. А использовать готовый чернослив можно как десерт, ингредиент для мясных блюд и как ароматную пряность.

Раньше мы рассказывали, что можно приготовить из слив на зиму.

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